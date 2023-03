PSG: Galtier raconte la "déception" et la "colère" dans le vestiaire après l'élimination contre le Bayern

Après l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, Christophe Galtier a expliqué ce vendredi en conférence comment le groupe parisien avait vécu cette nouvelle désillusion.

Pour le PSG, l’aventure européenne s’est encore arrêtée avant même le début du printemps. Et puisqu’il y avait déjà eu l’élimination en Coupe de France début février, le club de la capitale n’a plus que le championnat à jouer. En conférence de presse ce vendredi, à la veille d'aller à Brest pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a reconnu que son groupe avait accusé le coup après ce nouvel échec en Ligue des champions.

"J'ai évacué la déception"

"Il y a eu beaucoup de déception dans le vestiaire. De la colère, aussi parce que vous êtes dans l'excitation et la déception. Les joueurs étaient fatigués et très déçus. De la résignation ? Non. Mais de la déception, ce qui est normal. On en a parlé tous ensemble ce matin. C'est comme ça", a-t-il confié. Avec l’envie de vite rebondir. "C’est une grande déception. Il y avait beaucoup d'attentes, chez nous en interne. Chaque année, une seule équipe gagne la Ligue des champions. Il faut maintenant se projeter sur l'objectif du championnat", a appuyé l’entraîneur parisien.

Si son contrat court actuellement jusqu’en 2024, l’ancien coach de l’OGC Nice ne peut ignorer la fragilité qui accompagne son poste, encore plus depuis ces deux défaites face au Bayern Munich. "J'ai évacué la déception, sur un plan personnel. J'ai été très touché, mais dès jeudi après-midi nous avons commencé à travailler avec mon staff sur le match contre Brest", a-t-il souligné. Il veut aujourd’hui "aller de l’avant" et rapprocher Paris d’un 11e titre de champion de France.

"J'ai certains joueurs qui sont au 45e match joué. Au 8 mars. Ce qui est énorme, quand on parle de toutes les compétitions. C'est normal qu'il y ait des bobos, des blessures. On prépare le match très sérieusement. Ce sera difficile. L'équipe qui va démarrer à Brest sera très compétitive. On aura l’ambition d’aller gagner", a-t-il conclu. Avant de se rendre à Francis-Le Blé, le PSG compte huit points d’avance sur son dauphin marseillais et douze sur Monaco.