PSG: Rothen explique pourquoi il y a des motifs d'espoir après la claque en Ligue des champions

Deux jours après l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1, 0-2), l’ancien gaucher parisien Jérôme Rothen se montre assez optimiste pour le club parisien malgré ce nouvel échec.

Tout n’est pas perdu pour le PSG selon Jérôme Rothen. Ce vendredi, le consultant RMC revient sur la nouvelle élimination du club parisien en 8e de finale de Ligue des champions, mercredi soir face au Bayern Munich (0-1, 0-2). "Je fais confiance à l’équipe dirigeante, ils viennent d’arriver pour la plupart au mois de juin, rappelle-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC. C’est encore tout neuf".

"Je pars du principe que la prise de confiance est évidente aujourd’hui, assure-t-il. Déjà, il y a beaucoup de critiques et quand il y a des critiques qui s’accumulent - et c’est souvent les mêmes qui s’accumulent d’années en années, de semaines en semaines - ils ne peuvent pas faire la sourde oreille et faire comme s’il n’y avait pas ces critiques-là".

"Les hommes qui sont à la tête du sportif et le président sont capables de faire leur autocritique"

Rothen rappelle que la saison du PSG "n’est pas réussie", puisque le club a aussi été sorti en 8e de finale de la Coupe de France par l’OM en février. "Il va falloir encore se remettre au travail, se remettre en question, poursuit l’ancien milieu parisien. Je reste persuadé que les hommes qui sont à la tête du sportif et le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, sont capables de faire leur autocritique. De se dire qu’il y a encore des manques, que ça ne va pas assez vite dans ce qu’on veut mettre en place, dans ce qu’on veut faire évoluer et qu'on va le faire dans les prochaines semaines. Il faut le faire correctement par contre, peut-être appuyer là où ça fait mal".

Selon lui, la politique sportive du club est un axe à améliorer. "La prise de conscience, ça part sur des erreurs que tu as pu commettre sur les derniers mois, avec cette équipe, avec la prolongation de certains joueurs, avec le fait d’avoir confiance à des stars qui sont encore sous contrat mais que tu dois te séparer, appuie-t-il. Les choix forts, ils doivent être sportivement là dans un premier temps, avant de parler du recrutement".

"Je crois au projet"

Affirmant que Luis Campos et Christophe Galtier "ont encore plein d’énergie à donner", Rothen fait part de ses motifs d’espoir pour l’avenir. "Quand tu es attaché à un club comme je le suis au PSG, tu es obligé d’essayer de croire à des choses. Je crois au projet qui est mis en place et qui a évolué". La prochaine rencontre du PSG, qui retrouve le quotidien du championnat, est prévue ce samedi à Brest (21h).