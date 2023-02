Leipzig: le retour de Nkunku à la compétition est imminent

Eloigné des terrains depuis sa blessure à un genou lors d’un entraînement avec l’équipe de France le 15 novembre, Christopher Nkunku (25 ans) pourrait faire son grand retour à la compétition dans une semaine avec le RB Leipzig.

Le RB Leipzig espère un retour de son avant-centre et meilleur buteur français Christopher Nkunku (25 ans) pour le match de championnat à Wolfsburg dans huit jours, a expliqué l'entraîneur Marco Rose vendredi à la veille du choc contre l'Union Berlin, samedi (18h30, 19e journée de Bundesliga).

"Le plan sera de le faire rentrer dans le jeu"

Juste avant de s'envoler avec l'équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar à la mi-novembre, Christopher Nkunku s'était blessé au genou gauche, victime d'une déchirure du ligament externe, lors d’une séance d’entraînement. Sa jambe s’était plantée dans le sol dans un duel avec Eduardo Camavinga et Nkunku avait dû céder sa place à Randal Kolo Muani.

L'international français (8 sélections) a effectué son retour à l'entraînement mardi, ne participant toutefois qu'aux premiers instants de la séance collective. "La semaine prochaine, nous souhaitons l'intégrer complètement, a confié Marco Rose ce vendredi. Il aura alors une semaine entière d'entraînement dans les jambes. Le plan sera alors pour nous de le faire rentrer dans le jeu. On devra alors voir combien de temps 'Christo' mettra pour redevenir celui que l'on connait. Il arrive à tirer."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

L’entraîneur allemand attend désormais de voir comment son attaquant réagira dans les duels. Leipzig accueille samedi (18h30) l'Union Berlin pour le choc de la 20e journée de Bundesliga entre le 4e et le 2e, puis se déplacera à Wolfsburg le 18 février, avant de recevoir Manchester City quatre jours plus tard en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mi-janvier, Marco Rose s'était montré prudent sur une éventuelle date de retour, tablant plus sur fin février ou début mars.

Avec 12 buts en 15 rencontres, l’ancien joueur du PSG figure à la deuxième place du classement des buteurs de Bundesliga derrière l’avant-centre allemand Niclas Füllkrug (Brême, 13 buts). A l’issue de la saison, il rejoindra Chelsea comme l’a confirmé Max Eberl, directeur sportif du club allemand en décembre.