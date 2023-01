Leipzig: blessé avant le Mondial, Nkunku ne sera pas de retour avant fin février-début mars

Blessé avec l'équipe de France avant la Coupe du monde, Christopher Nkunku, attaquant de Leipzig, ne devrait pas être remis sur pied pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City, le 22 février prochain.

L'entraîneur du RB Leipzig Marco Rose s'est montré très prudent ce jeudi sur la date d'un éventuel retour à la compétition de son attaquant et meilleur buteur de Bundesliga Christopher Nkunku, "fin février ou début mars", mais sans garantie pour cette échéance. "C'est assez difficile avec ce type de blessure de fixer un objectif", a expliqué Marco Rose dans sa conférence de presse de veille de match contre le Bayern Munich (vendredi, 20h30) pour la reprise de la Bundesliga.

A la veille de s'envoler avec l'équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar à la mi-novembre, Christopher Nkunku s'était blessé au genou gauche, victime d'une déchirure du ligament externe, et avait dû céder sa place à Randal Kolo Muani.

"Pendant le camp d'entraînement (à Abu Dhabi début janvier, ndlr), on a pris au premier degré ce que j'ai dit dans une interview, qu'il manquerait les trois premiers matches de championnat et celui en Coupe, a ajouté l'entraîneur. Et que pour la Ligue des champions, on espérait qu'il soit avec nous." Leipzig reçoit Manchester City en huitième de finale aller de C1 le 22 février mais l'ancien joueur du PSG ne sera vraisemblablement pas rétabli pour cette échéance.

"Il pourrait réintégrer l'entraînement collectif complet fin février ou début mars"

"On a alors pensé qu'il y avait un plan clair, a poursuivi Marco Rose. Si je suis honnête, il n'y en avait pas à l'époque. Il pourrait malgré tout se confirmer. Mais je suis très prudent. On estime qu'autour de fin février ou début mars, il pourrait réintégrer l'entraînement collectif complet et être rapidement de retour à la compétition. Mais par pitié, ce n'est pas gravé dans le marbre."

Désigné par ses pairs meilleur joueur de Bundesliga de la saison 2021/22, Nkunku a repris les entraînements légers avec des exercices spécifiques. "Il se trouve dans un état qu'on n'aurait peut-être même pas espéré", s'est réjoui Rose.