Révolution en Allemagne: le Fortuna Düsseldorf décrètent des billets gratuits pour ses matchs à domicile

Le Fortuna Düsseldorf prend un contre-pied assez surprenant. Contrairement à une majorité des clubs européens, le pensionnaire de deuxième division allemande annonce vouloir proposer à ses fans d'assister gratuitement aux matchs. Une véritable révolution dans le monde du football.

Cela ressemble à une révolution dans le football européen. Le Fortuna Düsseldorf, actuellement sixième de deuxième division allemande, va proposer à ses fans, et à qui veut, devenir assister aux matchs à domicile gratuitement. Mais le projet ne s'arrête pas là.

C'est une idée originale que le Fortuna Düsseldorf va expérimenter. Afin de remplir son stade de 54.600 places dont il est propriétaire, le club allemand, qui compte 29.503 spectateurs de moyenne cette saison, va désormais inviter gratuitement toute personne voulant venir à la Merkur-Spiel-Arena, y compris dans le parcage visiteur. L'information a été révélée par le club via un courrier à ses partenaires, comme l'annonce Kicker.

La mise en place de cette expérience commencerait dès la saison prochaine. Les billets pour trois matchs seraient gratuits en vue d'une éventuelle gratuité complète par la suite, en échange d'une augmentation de la part des sponsors. La demande de billets se fera sur une plateforme numérique. Ce portail servira également de forum où les fans pourront s'exprimer et participer à la vie du club.

Un plan financier a été établi

Pour rendre cette opération durable, le Fortuna semble avoir tout prévu fincancièrement. Le modèle inclut que 50% des revenus générés par les sponsors impliqués vont à l'équipe professionnelle, 40% iront aux jeunes talents et à la section féminine et les 10% restants serviront pour des projets durables et des initiatives sociales dans la ville et la région. D'autres sources de revenus viendront progressivement remplacer la perte de revenus des billets.

Les noms des sponsors qui acceptent ce projet seront dévoilés dans les prochaines heures tout comme le budget de départ du club via une conférence de presse. Certains sponsors, qui ont déjà validé l'opération, se sont engagés pour les 5 prochaines années.

A travers cette grande opération, le Fortuna Düsseldorf cherche à lutter contre l'augementation de la billeterie dans le monde du football et à remplacer progressivement les revenus de billetterie tout en améliorant son ancrage social sur le plan local et régional. Plusieurs questions restent sur la table notamment concernant les conditions fiscales mais aussi sur la procédure de réservation et d'émission des billets.