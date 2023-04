Comment expliquer la mauvaise passe du Bayern? Tuchel déplore un manque d'énergie

Trois jours après son élimination en Ligue des champions contre Manchester City, le Bayern Munich a vécu un samedi galère face à Mayence (3-1). Après la défaite, Thomas Tuchel a déploré le manque d'énergie de son équipe, sous la menace désormais du Borussia Dortmund en Bundesliga.

Mauvaise passe pour le Bayern Munich. Trois jours après son élimination en Ligue des champions contre Manchester City, le club bavarois a connu la défaite (3-1) samedi à Mayence, à cinq journées de la fin du championnat allemand. Pour Thomas Tuchel, il s'agit déjà de sa troisième défaite en sept matchs toutes compétitions confondues.

Au micro de Sky Sports, l'ancien technicien du PSG s'est montré désabusé. "Nous n'avions plus d'énergie pour réagir, a commenté Tuchel. Il s'est passé trop de choses pour l'équipe. Elle ne peut plus se rebeller quand les choses tournent mal. Il nous est brutalement difficile de trouver ensemble, en tant qu'équipe, une clé, un esprit".

Si Sadio Mané a inscrit le premier but de la partie (25e), Ludovic Ajorque a égalisé en seconde période (65e). Leandro Barreiro (73e) et Aaron Marin (79e) ont ensuite donné la victoire à leur équipe. Pour cette affiche, Tuchel a laissé Leroy Sané et Kingsley Coman sur le banc, pour jouer avec Sadio Mané et Thomas Müller. "Si c'est de ma faute à cause des changements d'aujourd'hui, je l'assume", a indiqué Tuchel.

"Les problèmes sont évidents"

Le Bayern Munich a désormais huit jours pour se préparer, avec la réception du Hertha Berlin le 30 avril. Les Munichois vont bénéficier de trois jours de repos. "C'est urgent de se reposer. Nous manquons d'énergie et ce n'est pas en convoquant tout le monde que nous irons chercher le championnat, a estimé Tuchel. Nous appliquons le programme depuis trois semaines et demie sans un jour de repos. Je ne trouve pas que nous ayons l'air frais."

"Nous avons énormément de mal à gagner des matchs", a déploré Tuchel, pour qui son équipe n'est pas "assez déterminée". "Les problèmes sont évidents", a conclu le technicien, soutenu publiquement par son président Oliver Kahn. Désormais, le Borussia Dortmund a son destin entre les mains. Si les Jaunes et Noirs remportent leurs six derniers matchs, ils seront champions d'Allemagne pour la première fois depuis 2012.

Le Bayern, décuple champion d'Allemagne en titre, reste provisoirement en tête de la Bundesliga avec 59 points après 29 journées (sur 34), mais se trouve sous la menace du Borussia Dortmund (57 pts) qui reçoit l'Eintracht Francfort samedi en début de soirée (18h30) et peut reprendre les commandes en cas de victoire.