Bayern: Tuchel viré s’il ne gagne pas la Bundesliga ?

L’ancien milieu du Bayern Munich et de Liverpool, Dietmar Hamann, estime que le coach bavarois Thomas Tuchel, en place depuis un mois, ne résistera pas à un échec en Bundesliga, alors que le Borussia Dortmund a repris la tête du championnat.

Un mois jour pour jour après sa nomination, Thomas Tuchel est déjà en danger. L’entraîneur du Bayern Munich, battu ce week-end à Mayence (1-3), pourrait être écarté en fin de saison si le titre lui échappe, à en croire les mots de Dietmar Hamann. L’ancien international allemand estime néanmoins que le club a les moyens de renverser la situation.

"L’entraîneur a donné une impression très confuse au cours de ses quatre semaines jusqu'à présent, confie-t-il dans les colonnes de Ruhr Nachrichten. S'il perd également le championnat, il est clair qu'il sera renvoyé. J'ai rarement vu un changement d'entraîneur où les choses empirent à court terme. C'est exactement ce qui s'est passé au Bayern".

"Vous avez deux joueurs qui sont en forme, et ils ne jouent pas"

Depuis la nomination de Tuchel le 24 mars dernier, le Bayern Munich ne compte que deux victoires en 7 matchs et a surtout été sorti par Fribourg en quart de finale de la Coupe d’Allemagne (1-2) puis par Manchester City au même stade en Ligue des champions (0-3, 1-1). Sa défaite de ce week-end le fait même chuter à la deuxième place de Bundesliga, un point derrière le Borussia Dortmund, à cinq journées du terme du championnat.

"Vous n'avez pas d'autre compétition que la Bundesliga, alerte Hamann, ancien joueur du Bayern et de Liverpool. Vous avez deux joueurs qui sont en forme: Coman et Sané. Et ils ne jouent pas". Le vainqueur de la Ligue des champions 2005 avec Liverpool tempère dans un second temps: "Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas et cela doit être au sein de l'équipe. Je suis convaincu que Thomas Tuchel utilise les bons leviers. Je suis sûr que le Bayern gagnera les cinq matchs. Dortmund a quelque chose à perdre maintenant".

Kahn: "Tuchel est la dernière personne dont nous devons parler"

Le président du club Oliver Kahn avait réagi à la défaite de son équipe, sans remettre en cause son entraîneur. "Thomas Tuchel est la dernière personne dont nous devons parler maintenant, calmait-il. Il fait tout ce qu'il peut pour faire progresser les garçons. Il y a onze hommes qui sont sur le terrain et qui doivent travailler dur pour atteindre les objectifs de ce club. Ce que l'équipe a montré sur le terrain n'est pas suffisant".

Pour conserver un titre qu’il truste depuis dix ans, le club bavarois n’a plus le droit à l'erreur, alors qu’il lui reste à affronter le Hertha Berlin, le Werder Brême, Schalke 04, Leipzig et Cologne, des adversaires a priori assez abordables. Cela permettrait de sauver une seconde partie de saison catastrophique et peut-être un entraîneur déjà sur la sellette.