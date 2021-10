Chelsea: la durée d’indisponibilité de Romelu Lukaku connue

Blessé pendant la victoire de Chelsea en Ligue des champions face à Malmö (4-0), Romelu Lukaku sera absent des terrains pendant un certain moment. Selon The Times, le buteur devrait être absent jusqu’à la prochaine trêve internationale.

Thomas Tuchel devra composer sans son buteur vedette pendant plusieurs semaines. Sorti à la 22e minute lors de la victoire de Chelsea ce mercredi en Ligue des champions face à Malmö (4-0), Romelu Lukaku (28 ans) n’est pas prêt de retrouver les terrains.

Selon The Times, le buteur aux trois buts en sept matchs de Premier League depuis le début de la saison devrait être absent de deux à trois semaines à cause d’un problème à la cheville. Le leader du championnat ne pourra donc pas compter sur sa recrue phare pendant au moins cinq matchs, soit jusqu’à la prochaine trêve internationale. Cette blessure tombe au mauvais moment pour les Blues qui ne pourront peut-être même pas compter sur l'autre buteur de l'équipe Timo Werner, touché aux ischio-jambiers contre Malmö.

"Nous avons déjà gagné des matchs sans Timo et sans Romelu"

Devant les absences de ses deux buteurs, Thomas Tuchel devra innover. À la fin de la rencontre face au club suédois, l’entraineur allemand s’était montré malgré cette mauvaise nouvelle, optimiste pour trouver de nouvelles solutions: "Lukaku et Werner étaient en très bonne forme, nous devons maintenant trouver des solutions. Des joueurs qui attendaient d’avoir leur chance vont devoir faire leurs preuves. Nous avons déjà gagné des matchs sans Timo et sans Romelu. On ne peut pas se cacher, ces choses arrivent dans une saison", avait-il déclaré en conférence de presse.

Déjà revenu de la dernière trêve internationale avec des douleurs, l’enchainement des matchs a finalement été fatal au Belge. Un constat que l’entraineur allemand avait souligné ce mercredi: "Je pense qu’il a disputé trop de compétitions, surtout cet été avec l’équipe nationale. Il a aussi participé à la Ligue des nations", avait-il confié.