Turquie: un supporter assène un high-kick à un joueur de Besiktas

Scène surréaliste dans le championnat de Turquie où un supporter d’Ankaragücü est entré sur le terrain après le coup de sifflet finale pour asséner un coup de pied dans le dos de l’attaquant du Besiktas Cenk Tosun.

La rencontre venait de se conclure quand l’impensable s’est produit. Un supporter d’Ankaragücü a pénétré sur la pelouse, traversé tout le terrain au sprint avant de se jeter sur les joueurs dans le rond central pour asséner un violent coup de pied dans le dos de l’attaquant Cenk Tosun. La scène s’est produite dimanche soit quelques instants après le coup de sifflet final du match ayant opposé son équipe au Besiktas (2-3) dimanche.

Un supporter d'Ankaragücü assène un high kick à Cenk Tosun © Capture beIN Sports

Le spectateur semblait viser le milieu de terrain Salih Ucan, de dos, qui saluait alors les joueurs adverses. Mais Cenk Tosun est passé derrière lui à ce moment-là, recevant ce coup venu de nulle part. L’ancien joueur d’Everton a semblé davantage surpris que secoué par cette agression du supporter rapidement appréhendé par les services de sécurité, préalablement dépassés par son incursion sur le terrain. Ils ont été aidés par certains joueurs, dont le Brésilien Josef de Souza qui a jeté au sol l’agresseur. Un geste qui lui a valu… d’être expulsé par l’arbitre.

Souza expulsé pour avoir mis l'individu au sol

"Que vous gagniez le match ou que vous le perdiez, peu importe, s’est agacé Tosun à l’issue de la rencontre. Nous avons obtenu trois points très importants aujourd'hui, mais c’est un événement qui n'aurait pas dû se produire. J'ai fait un pas qui a porté ‘chance’. Peut-être que si je n’avais pas fait ce pas, ce coup de pied aurait atteint la taille de Salih et sa vie de footballeur aurait pu prendre fin. Je n’ai pas compris le carton rouge attribué à Josef. Il y a tellement de policiers et de sécurité. Comment se fait-il que les fans puissent venir vers nous et intervenir avec un coup de pied?"

Tosun a poursuivi en dénonçant la décision de l’arbitre d’expulser Souza. "Comment cela fonctionne-t-il? Nous devons les laisser nous frapper et attendre? Sans se protéger? On reçoit un carton rouge quand nous nous protégeons. Josef a reçu un carton ridicule aujourd'hui. Un de nos meilleurs joueurs ne sera pas avec nous pendant 3-4 matches à cause d’un tel fan."