Championship: Derby County, entraîné par Wayne Rooney, dépose le bilan

L'avenir de Derby County est en suspens. Le club de D2 anglaise, entraîné par l'ancienne légende de Manchester United, Wayne Rooney, a annoncé ce mercredi avoir déposé le bilan, ce qui entraînera une pénalité de 12 points au classement. Actuellement 12e de son championnat avec 10 points en 8 journées, Derby va se retrouver dernier avec -2 points, à 6 longueurs de l'actuelle lanterne rouge, Nottingham Forest.

"Je peux confirmer que Andrew Andronikou, Carl Jackson et moi-même avons été nommés co-administrateurs du Derby County Football Club à partir de ce jour", a écrit Andrew Hosking, qui aura la charge d'essayer de sauver le club, dans un communiqué publié sur le site des Rams. "Le Covid-19 a eu un impact significatif sur les finances du club et sur sa capacité à poursuivre son activité à long-terme sous sa forme actuelle", explique-t-il.

"Nos objectifs immédiats sont de s'assurer que le club puisse disputer tous ses matches de Championship cette saison et de trouver des investisseurs pour sauvegarder le club et les emplois de ses salariés", ont-ils ajouté. Arrivé en 2020 comme entraîneur adjoint-joueur à Derby, à une centaine de kilomètres au sud-est de là où il a enchaîné les exploits en de 2004 à 2017 avec les Red Devils, Rooney avait pris sa retraite de joueur en janvier 2021 pour se consacrer à son rôle d'entraîneur principal. Il s'est engagé à rester au club et à faire tout pour l'aider en cas de dépôt de bilan.

"Je l'ai déjà dit et répété, je suis engagé dans ce club et vis-à-vis du groupe de joueurs et du staff. Ils comptent pour moi et je continuerai tout faire pour nous aider à traverser ce moment difficile", avait-il déclaré samedi dernier.

Liverpool va faire un chèque de 115 000 euros

A noter la belle initiative de Jürgen Klopp, qui a titularisé Kaide Gordon lors de la victoire de Liverpool, 3-0, face à Norwich en Coupe de la Ligue. Une décision qui permettra à son ancien club de recevoir un chèque d’environ 115.000 euros. Une ressource qui est la bienvenue pour Derby County. Le jeune ailier a rejoint Liverpool en février dernier pour un million d’euros. Avec les bonus, le montant du transfert pourrait atteindre 3.4 millions d’euros. Selon les informations du Mirror, l’un des premiers bonus était de participer à un match complet avec les Reds. Le joueur de 18 ans est considéré comme un véritable espoir. Cette saison, il a pris part à trois rencontres avec les jeunes de Liverpool pour deux buts marqués et une passe décisive.