Manchester United: Rooney voit Ronaldo jouer au moins jusqu'à 40 ans

Pour Wayne Rooney, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, le Portugais a suffisamment su faire évoluer son jeu pour pouvoir évoluer encore plusieurs années au plus haut niveau.

Cristiano Ronaldo fera-t-il aussi bien que Vitorino Hilton, qui a attendu ses 43 ans pour prendre sa retraite ? Wayne Rooney en semble convaincu. Ancien compère d’attaque du Portugais à Manchester United, l’Anglais l’imagine jouer encore plusieurs années au plus haut niveau. "Il fait toujours attention à lui, il est dans une excellente forme. Cela ne me surprendrait pas qu’il continue jusqu’à 40 ans et qu’il marque toujours des buts, comme Ryan Giggs (qui avait raccroché à 40 ans)", a déclaré Rooney dans des propos rapportés par Sky Sports.

"Il s’est considérablement adapté"

Selon lui, Ronaldo a suffisamment su faire évoluer son jeu ces dernières années pour pouvoir durer dans un championnat aussi exigeant que la Premier League. "La dernière fois qu’il a joué ici, c’était un grand dribbleur. Maintenant, c’est plus un buteur. Il s’est considérablement adapté. C’est un joueur complètement différent", a ajouté Rooney, coéquipier de Ronaldo pendant cinq saisons chez les Red Devils et actuel entraîneur de Derby County en deuxième division anglaise. Le quintuple Ballon d’or ne semble d’ailleurs pas préoccupé par ses 36 ans.

"J'ai encore trois ou quatre ans de haut niveau devant moi. (...) Les gens parlent de l’âge, mais ils devraient savoir que je suis différent. Je suis différent du reste du monde. Je me montre tout le temps, année après année, et cette année sera la même", a-t-il commenté dans une interview publiée sur le site des Mancuniens. Il y a deux ans, il avait lui-même évoqué la possibilité de jouer "jusqu’à 40 ou 41 ans". Sous contrat jusqu’en 2023 avec Manchester United, avec une année supplémentaire en option, il pourrait faire son grand retour à Old Trafford ce samedi, face à Newcastle, à l’occasion de la quatrième journée de Premier League (sur RMC Sport).

