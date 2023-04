Mercato: Kompany dans la short-list de Chelsea, Nagelsmann dit non

Un temps cité comme le grand favori pour s'installer sur le banc de Chelsea la saison prochaine, Julian Nagelsmann aurait décliné la proposition. Les Blues auraient ciblé différents profils, dont celui de Vincent Kompany.

La réflexion s’affine. Selon plusieurs médias anglais, dont Sky Sports et The Times, les décideurs de Chelsea se sont mis d’accord sur une short-list pour désigner leur futur entraîneur. La nouveauté, c’est que Vincent Kompany (37 ans) en fait partie. Les noms de Mauricio Pochettino (51 ans) et Julian Nagelsmann (35 ans) sont aussi cités, alors que l’identité d'un autre coach ciblé n’a pas filtré. Seule certitude : il ne s'agit pas de Luis Enrique (52 ans).

Nagelsmann met un stop aux Blues

Un temps désigné comme le principal favori pour succéder à Graham Potter, l’ex-sélectionneur de l’Espagne ne serait plus dans les petits papiers des Blues. Kompany, lui, a la cote depuis qu’il a fait remonter Burnley en Premier League en s’appuyant sur un style de jeu résolument offensif. L’ancien défenseur belge, quadruple champion d'Angleterre comme joueur avec les Skyblues, intéresserait aussi Tottenham, en quête d’un entraîneur pour la saison prochaine. Certaines rumeurs l’annoncent par ailleurs à Manchester City en cas de départ de Pep Guardiola.

Seulement 11e de Premier League et récemment éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions, loin des objectifs fixés par le nouveau patron du club Todd Boehly, Chelsea a décidé de faire confiance à Frank Lampard pour boucler la saison. La suite pourrait s’écrire avec Pochettino, libre depuis son départ du PSG en juillet 2022 et qui serait aujourd’hui ouvert à un nouveau défi. Il aurait entamé des discussions avec le club londonien. Quant à Nagelsmann, il ne serait tout simplement pas intéressé par le poste. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, celui qui a été viré par le Bayern le mois dernier aurait décliné la proposition après plusieurs échanges.