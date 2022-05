Cinéma: Benzema va jouer dans la suite du film "3 Zéros"

Karim Benzema sur grand écran, c’est pour bientôt. L’attaquant du Real Madrid va participer au tournage de la suite du film "3 Zéros", sorti il y a vingt ans. Le Brésilien Raï sera également à l’affiche de cette comédie sur le monde du football, réalisée par Fabien Onteniente.

Karim Benzema avait 14 ans quand le film 3 Zéros est sorti au cinéma. En avril 2002. Et comme toute une génération, le natif de Lyon a été marqué par la success story de Tibor Kovacs, un surdoué du ballon rond, incarné par Lorànt Deutsch à l’écran. Vingt ans plus tard, l’attaquant du Real Madrid va faire partie du casting de 4 Zéros, la suite du film de Fabien Onteniente.

Alors qu’il attendait un avion pour se rendre au festival de Cannes en milieu de semaine dernière, le réalisateur de 64 ans a reçu un appel de Karim Djaziri, l’ancien agent et ami proche de Benzema. "Salut Fab! Il faut que je te passe quelqu’un maintenant. Un acteur, un acteur! Et là, je vois sur FaceTime la tête de Benzema, raconte Onteniente à Nice Matin. Il portait le maillot bleu du Real et Karim me dit: ‘Fabien, faut que tu prépares le rôle’. Un truc de malade. J’étais sous le choc. Puis Karim Djaziri reprend la parole: ‘Fabien, il faut écrire le rôle pour Karim’".

DJ Snake et Nekfeu sur la BO

Une autre star du foot est annoncée au casting de 4 Zéros. Il s’agit de Raï, l’ancien maestro du PSG. "Il jouera le président du club parisien", précise Onteniente, qui doit rencontrer prochainement le Brésilien de 57 ans pour affiner les contours de son rôle.

Pour écrire cette comédie, dont le tournage n’a pas encore débuté, le réalisateur de Camping s’est entouré de Laurent Jaoui, le frère d’Agnès Jaoui, responsable des sports de Prime Video, et Paul de Saint Sernin, journaliste et humoriste. "Cette suite se déroulera plutôt dans les cités, explique Onteniente. Il y aura l’ancien monde du football, représenté par Didier Bourdon, Gérard Lanvin notamment, et ce nouveau monde que connaît bien Karim Djaziri. C’est le sens de mon film avec des musiques de DJ Snake et de Nekfeu. Je crois sincèrement qu’il faut faire une comédie populaire, spectaculaire, et un peu saillante".