La lettre d'adieu de Dejan Lovren, qui met un terme à sa carrière internationale avec la Croatie

Il risque de laisser un vide au sein de la sélection croate: Dejan Lovren a annoncé, dans une lettre ouverte à ses coéquipiers et aux supporters des Vatreni, qu'il prenait sa retraite internationale. Il finit sur une troisième place au Mondial 2022.

Dejan Lovren met un terme à sa carrière internationale. Âgé de 33 ans, le défenseur central, revenu à l'Olympique Lyonnais cet hiver, a choisi de stopper son aventure avec la sélection croate. 78 matchs joués avec les A, dont 16 matchs de Coupe du monde. Il aura passé 13 ans avec le maillot à damier.

Le mythique joueur des Vatreni a porté ses coéquipiers jusqu'à la deuxième place en 2018 puis la troisième place en 2022. Un exploit pour une nation de moins de quatre millions d'habitants. Le natif de Zenica a conclu son aventure en sélection débutée avec les U17 en 2004 qui l'aura vu revêtir le maillot rouge et blanc à 132 reprises en comptant ses capes avec les jeunes.

Une émouvante lettre à ses coéquipiers et aux supporters croates

La lettre intégrale de Lovren:

"Chers coéquipiers, chers supporters croates,

Je veux vous adresser aujourd'hui une sombre nouvelle, mais croyez-moi, la décision que je suis sur le point d'annoncer a été prise après mûre réflexion. Cette annonce ne me vient pas facilement, et pendant que j'écris cette lettre, je fais de mon mieux pour ne pas pleurer, mais j'espère qu'à présent vous avez appris à me connaître comme un homme de cœur et un homme qui ne cache pas ses émotions.

Le moment est venu pour moi de dire un dernier adieu à l'équipe nationale croate, car je resterai à jamais un grand supporter des Vatreni et suivrai l'équipe à chaque match à venir.

Enfant, je rêvais de jouer dans les grands tournois et de pouvoir enfiler ce maillot rouge et blanc. J'ai enfilé le maillot à damier pour la première fois quand j'avais neuf ans et je n'oublierai jamais ce sentiment spécial - c'était comme enfiler la cape de Superman. Je me sentais puissant, confiant et intrépide, tout comme mon super-héros préféré.

Les mots ne peuvent pas capturer pleinement ce sentiment.

Je me souviendrai à jamais du 8 octobre 2009 comme de ma première apparition pour la Croatie.

J'ai joué pour toutes les équipes de jeunes, mais j'ai toujours voulu atteindre le sommet et être sélectionné en équipe senior. Pour moi, jouer pour les Vatreni m'a permis de montrer ce que je pouvais faire au monde entier.

Pour être honnête, j'attendais plus de moi-même au début. Il y a eu plusieurs matches où j'ai été déçu par la façon dont j'avais joué, où je pensais que j'aurais pu donner beaucoup plus, mais il a fallu du temps pour que les choses se mettent en place pour moi. Pour être encore plus douloureusement honnête, à un moment donné, j'ai eu envie de quitter les Vatreni bien avant l'heure de ma retraite. P*****, j'étais jeune et je n'étais pas très patient. J'espère que vous ne le prendrez pas contre moi car, à la fin, j'ai écouté mon cœur et j'ai continué à jouer - et vous, les fans, avez joué un rôle important dans cette décision.

Je veux dire à tous les jeunes footballeurs du pays qu'ils doivent considérer l'équipe nationale croate comme une toute autre dimension du football - considérez ces joueurs comme vos super-héros.

Les plus beaux chapitres de l'histoire de mon équipe nationale sont ceux que nous avons écrits au cours des cinq dernières années. C'est, si je suis honnête, toujours un rêve pour moi. Tant d'émotions m'ont traversé, surtout en 2018 et 2022, et j'ai du mal à mettre des mots sur ces expériences. J'ai vécu ma vie dans l'espoir de vivre des moments comme ceux-là et, quand ils sont arrivés, je les ai vécus avec une immense fierté. Ces souvenirs resteront gravés dans mon cœur pour toujours.

Je tiens à remercier tous les sélectionneurs avec qui j'ai travaillé, à commencer par mon premier sélectionneur, Slaven Bilic, et y compris Igor Stimac, Niko Kovac, Ante Cacic et Zlatko Dalic. Chacun d'entre vous a laissé une trace en moi et je serai toujours reconnaissant pour ce que vous m'avez appris.

Je tiens à remercier tous mes coéquipiers anciens et actuels pour ce bel et inoubliable parcours. Nous avons eu des hauts et des bas, nous avons pleuré ensemble et nous avons célébré ensemble, et je vous porterai toujours dans mon cœur. J'ai passé plus d'une décennie à jouer avec certains d'entre vous. Je vous vois comme mes frères et vous m'avez soutenu dans mes moments les plus difficiles. Merci.

Merci à tout le staff en coulisses, qui nous accompagne depuis le premier jour. Je ne peux pas tous les énumérer ici, mais nous savons tous qui ils sont. Vous êtes le cœur de cette équipe, et bien que vos visages ne soient peut-être pas sur les couvertures autant qu'ils le méritent, croyez-moi, nous ne sommes rien sans vous.

J'aimerais dire une dernière chose - je vais peut-être me retirer en tant que joueur, mais au moins vous gagnez un nouveau fan. Restons côte à côte, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, car l'unité entre nous a toujours été la seule qualité qui nous distingue de tous les autres - c'est notre plus grande force.

Du fond du coeur, merci."