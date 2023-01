OL: "Moi je regarde le sportif", Blanc réagit à la polémique autour de Lovren et ses références fascistes

Après le recrutement de Dejan Lovren annoncé en début de semaine, l'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc, a été interrogé sur les chants à caractère néo-nazi proférés par le défenseur croate après la Coupe du monde au Qatar.

Laurent Blanc savait sans doute qu'il serait interrogé sur le sujet, mais il s'est quand même montré agacé. Dejan Lovren, nouveau défenseur de l'Olympique lyonnais depuis le début de semaine, a fait polémique récemment en reprenant des chants néo-nazis en compagnie de son coéquipier Brozovic pour célébrer la troisième place de la Croatie lors de la Coupe du monde au Qatar.

"C'est un chant nationaliste pour la libération de son pays", a d'abord réagi Laurent Blanc, après une première prise de parole où il avait esquivé le sujet. C'est un peu plus que ça malgré tout puisque la chanson est l'oeuvre du très controversé Marko Perkovic Thompson, ex-combattant de la guerre d’indépendance (1991-1995) dont les textes célèbrent les crimes des oustachis, les collaborateurs croates de l’Allemagne nazie.

"Cela paraît dur mais vous lui poserez la question, a repris l'entraîneur de l'OL. Je ne peux pas répondre à sa place." Laurent Blanc a ensuite interpellé les journalistes présents. "Ici il n'y a certainement que des personnes respectables... Vous ne connaissez que des personnes respectables dans votre entourage? Ça ne vous paraît peut-être pas approfondi mais moi j'ai vu la chose qu'il pouvait amener en tant que joueur au club. Je pense que c'est une bonne recrue en tant que footballeur."

"J'ai vu un homme très respectueux avec sa famille"

L'ancien sélectionneur des Bleus a tenté de rester en dehors de tout jugement sur la personnalité de son joueur. "Si on regarde l'homme, c'est votre jugement. Moi je regarde le sportif. J'ai vu un homme très respectueux avec sa famille, avec ses enfants et sa femme. Il faudra lui poser la question, si vous le croisez vous le ferez. Il y a tellement de choses qui choquent en ce moment et on peut le comprendre, mais là on est dans une conférence de presse de sport."

Laurent Blanc a donc conclu en parlant de football : "Sincèrement, si vous ne voulez des réponses concrètes, on n'est que des joueurs de football. On n'est pas là pour parler de choses bien plus graves, que vous évoquez. C'est ma réponse. Dejan remplisait ce que l'on cherchait, quelqu'un avec de l'expérience parce qu'on en manquait derrière. Il a connu le très haut niveau. Et comme je l'explique, quand on veut éduquer, intervenir et être un leader, il faut parler la langue. Dejan remplit toutes ces fonctions. Il sera là à partir du 6 ou du 7 janvier." Débat clos ? Pas sûr.