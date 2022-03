OM: Milik absent deux semaines, il pourrait manquer le match aller contre le PAOK

Sorti à la demi-heure de jeu lors d’Ecosse-Pologne, jeudi soir, Arkadiusz Milik est touché aux ischios-jambiers et va devoir observer une période de repos de deux semaines, d’après La Provence. Il pourrait manquer le match aller d’Europa Conference League contre le PAOK Salonique.

C’est une mauvaise nouvelle pour Jorge Sampaoli. Après quelques semaines à se passer d’Arkadiusz Milik, le coach argentin a refait du Polonais un titulaire indiscutable lors des dernières rencontres. Mais il va devoir se passer de son avant-centre pour les prochains matchs puisque Milik, touché aux ischios-jambiers, va observer deux semaines de repos d’après La Provence.

Milik s’est blessé lors du match amical entre l’Ecosse et la Pologne, jeudi soir. Sorti peu avant la demi-heure de jeu, le Marseillais est touché un peu plus sérieusement que prévu. Après le match, le diagnostic de la sélection polonaise se voulait optimiste et le sélectionneur imaginait même pouvoir compter sur son buteur pour le barrage décisif face à la Suède, mardi.

Sa présence incertaine contre le PAOK

Finalement, Milik est d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Saint-Etienne, dans un peu plus d’une semaine, et pourrait aussi manquer le quart de finale aller d’Europa Conference League face au PAOK Salonique, prévu le 7 avril au stade Vélodrome.

Une très mauvaise nouvelle pour l’OM tant la forme de Milik était impressionnante. Depuis début février, il avait inscrit 10 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues.