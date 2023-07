PSG: "Beaucoup de gens se sont sentis arnaqués, c’est scandaleux", la colère des supporters japonais face à l'absence de Mbappé

Venus à Osaka pour rencontrer Kylian Mbappé, certains supporters japonais ont été déçus de ne pas apercevoir le Français, mis à l'écart pour la tournée au Japon.

L'absence de Kylian Mbappé de la tournée estivale du PSG est loin d'être du goût de la population japonaise. Lors de l'entraînement de ce lundi ouvert au public (le seul cette semaine), les joueurs ont pu aller à la rencontre des quelque 2.000 supporters présents. Si le nom de Neymar était sur la bouche de beaucoup de supporters, celui de Mbappé, mis à l'écart en raison du confilt qui l'oppose à sa direction, revient aussi. Et pas seulement parce que son petit frère a marqué deux buts sur un exercice devant le but.

Nora, visage masqué par un masque chirurgical, explique qu’elle est très déçue de ne pas voir le buteur parisien. Venue de Taïwan, elle pensait voir l’un de ses joueurs préférés. "Je pense que beaucoup de gens se sont sentis arnaqués et c’est scandaleux. Premièrement on ne peut pas se faire rembourser et deuxièmement, on n’a aucun moyen d’exprimer notre colère. C’est frustrant pour ceux qui étaient venus voir Kylian Mbappé."

"Il aurait pu nous prévenir"

Même son de cloche pour Haruki, qui n’en revient pas. "Il aurait pu nous prévenir. Je n’ai pas bien compris pourquoi Mbappé n’est pas là. J’ai vu sur les réseaux sociaux que c’était en raison d’un problème de contrat." Ce supporter détient une partie de la vérité, puisque le numéro 7 parisien a informé son club qu'il ne souhaitait pas activer son année supplémentaire prévue dans son contrat. L'option envisagée est de partir libre à l'été 2024. Ce plan ne plaît guère aux dirigeants du PSG, prêts à vendre leur joueur dès cet été.

Comme indiqué lundi par RMC Sport, confirmant une information de l'AFP, Al-Hilal a fait une offre folle pour s'attirer les services de "KM7". Le salaire proposé à Mbappé par le club saoudien est de 200 millions d’euros par an pour un contrat de deux ans. L’offre d’Al-Hilal (300 millions d'euros, bonus inclus, pour le transfert) est la seule arrivée sur le bureau du PSG à ce jour. Deux clubs anglais, dont Chelsea, ont pris des renseignements.