Mort de Jean-Paul Belmondo: l’hommage du PSG et d’Al-Khelaïfi à l’un des fondateurs du club

Monstre sacré du cinéma français, Jean-Paul Belmondo s’est éteint ce lundi à 88 ans. L’acteur, grand passionné de sport, a reçu une pluie d’hommages, dont celui du PSG et de son président Nasser Al-Khelaïfi, qui ont rappelé son implication dans la genèse du club dans les années 70.

Le Paris Saint-Germain a, ce lundi 6 septembre, perdu l’un de ses pères fondateurs. Jean-Paul Belmondo, monument du cinéma français parti à l’âge de 88 ans, fut dans les années 70 l’un des membres du "gang des chemises roses", ces amis issus du show-business qui ont investi largement pour la création du PSG et sa pérennisation, aux côtés de Francis Borelli, Charles Talar, Guy Bossant ou encore Daniel Hechter.

L’acteur, qui fut même vice-président du club de la capitale bien que rapidement concerné par d’autres obligations dans le monde du cinéma, a par sa passion et sa fidélité pour les Rouge et Bleu, gagné une place dans le panthéon de l’institut parisienne. A l’annonce de sa mort, les hommages à ce passionné de sport (boxe, football, tennis, cyclisme) ont afflué de partout en France, et notamment du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi.

"Le club et les supporters lui seront à jamais reconnaissants"

"Jean-Paul Belmondo restera une figure inoubliable du cinéma et de la culture française, a réagi le président du PSG ce lundi soir sur le site du club. Ce formidable comédien adorait le sport et il laissera aussi pour toujours le souvenir de son amour indéfectible pour le Paris Saint-Germain. Le club et les supporters lui seront à jamais reconnaissants d’avoir soutenu le club dans ses premières années afin de l’aider à grandir. À ses enfants, petits-enfants, à toutes celles et ceux qui l’ont aimé, le club présente ses pensées de réconfort et d’amitié."

Un bel hommage pour Jean-Paul Belmondo, resté attentif suiveur du club de son cœur tout au long de sa vie et régulièrement présent dans la Corbeille du Parc des Princes pour suivre les performances parisiennes. De Daniel Hechter à Alain Cayzac, d’autres figures mythiques du club lui ont également rendu hommage.