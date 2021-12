PSG: Paredes explique comment le vestiaire a vécu les coulisses de l'arrivée de Messi

Coéquipier de Lionel Messi en Argentine, Leandro Paredes l’est également en club au PSG depuis l’été dernier. Dans une interview sur le compte Youtube du club, le milieu de terrain a évoqué son rapport avec "la Pulga".

Nombreux étaient les joueurs du PSG à rêver d’une arrivée de Lionel Messi. Que ce soit Angel Di Maria, ou encore Neymar, tous se sont prononcés à un moment sur l’arrivée de "la Pulga". C’est aussi le cas de son coéquipier en Argentine Leandro Paredes (27 ans).

Dans un entretien disponible sur le compte Youtube du leader de Ligue 1, le milieu de terrain a expliqué comment les coulisses de l’arrivée de l’attaquant avait été vue par les Parisiens: "Jusqu’à ce qu’il signe, nous étions dans l’intrigue de savoir s’il allait venir ou non, mais nous avons été très heureux de son arrivée".

Le joueur de 27 ans raconte aussi comment l’ancien barcelonais lui avait annoncé que sa venue en France était une réelle possibilité: "Par message. Nous étions avec lui en vacances deux jours avant (avec également Neymar, Di Maria et Verratti) et il avait tout réglé pour renouveler son contrat avec le FC Barcelone. Et deux jours plus tard, il nous a écrit que cela avait changé, qu’il avait la possibilité de venir à Paris".

"J’apprécie tous les moments qu’on vit ensemble"

Auteur de seulement six matchs en championnat, Paredes n’a pas beaucoup joué à une cause d’une blessure l’ayant éloigné des terrains plusieurs semaines. L’Argentin profite néanmoins de chaque moment passé avec Messi : "J’apprécie tous les moments qu’on vit ensemble, qu’il s’agisse de l’équipe nationale ou de le voir ici avec nous à Paris". "Pour moi, c’est quelque chose d’incroyable. Je profite de chaque moment à 100%".