PSG: Rassuré par son genou, Hernandez n'est "pas inquiet" après la nouvelle défaite contre l'Inter

Battu par l'Inter en amical, ce mardi à Tokyo (2-1), Paris quitte le Japon avec une nouvelle défaite en pré-saison. Pas de quoi inquiéter Lucas Hernandez, qui estime que si "quelques détails" doivent être travaillés, le PSG sera prêt pour la reprise de la Ligue 1, le 12 août.

C'est déjà l'heure de faire un premier bilan pour Paris. La tournée japonaise du club de la capitale, avec trois matchs face à Al-Nassr (0-0), le Cerezo Osaka (2-3) et l'Inter (2-3), vient de s'achever et les champions de France n'ont pas vraiment brillé. Avant de s'envoler pour la Corée du Sud, Lucas Hernandez est revenu sur cette absence de victoires. Sans s'alarmer.

"On prend beaucoup de risques à vouloir jouer avec le ballon"

"On n’est pas inquiets. C’est vrai qu’au foot, le plus important ce sont les résultats, mais on sait qu’on est dans un moment d’adaptation, avec un nouveau coach qui nous demande beaucoup de choses. On essaie de les mettre du mieux possible en place sur le terrain", explique l'international tricolore (33 sélections), arrivé cet été en provenance du Bayern Munich. "En première mi-temps, ça a très bien fonctionné. En deuxième mi-temps, on a très bien débuté, mais on doit continuer à être solide et à maintenir les résultats, parce qu’à la fin, c’est le plus important dans le foot. On prend beaucoup de risques à vouloir jouer avec le ballon. C’est notre manière de jouer. C’est vrai qu’il va falloir continuer à travailler quelques détails pour que tout soit parfait. J’espère qu’on va vite régler tout ça pour gagner les matchs."

"Mon genou réagit très bien"

Victime d'une grave blessure au genou lors du Mondial 2022 en fin d'année dernière au Qatar, Lucas Hernandez enchaîne les matchs amicaux en cette période de préparation. Il était notamment titulaire ce mardi contre l'Inter, avant de laisser sa place à Layvin Kurzawa peu après l'heure de jeu. Et le défenseur de 27 ans n'a pas ressenti la moindre douleur. "Je me sens très bien. Mon genou réagit très bien. Il ne chauffe pas, il ne gonfle pas. Je suis très content. J’ai fait un gros travail depuis le début de ma blessure. Je vais être à 200% pour la reprise de la Ligue 1." Celle-ci est prévue le 12 août prochain au Parc des Princes avec la réception de Lorient.