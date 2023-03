PSG: Verratti reconnait avoir fait une erreur contre le Bayern Munich

Marco Verratti, milieu de terrain du PSG, a reconnu avoir commis une erreur lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (2-0).

Marco Verratti (30 ans) s’est livré à une sorte de mea culpa pendant le rassemblement avec l’Italie. Le milieu de terrain a été interrogé sur les critiques dont il fait l’objet en France et a reconnu avoir fait une erreur lors du 8e de finale retour perdu face au Bayern Munich (2-0), le 8 mars dernier.

"J'ai fait une erreur et j'ai été critiqué"

"Les critiques font partie du football, a-t-il déclaré. J'ai fait une erreur et j'ai été critiqué. Par le passé, j’ai aussi reçu beaucoup d’éloges en France. Je sais quand je me trompe, j'ai les épaules larges. J'ai une énorme passion pour le football, une critique ne m'arrêtera pas. Je remercie les Italiens pour leur engagement. Qui sait si je reviendrai dans le futur jouer en Italie. Pour l'instant, je suis bien à Paris et je rêve de la Ligue des champions avec le PSG."

Lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions, l’ancien joueur de Pescara avait perdu le ballon à l’entrée de la surface de réparation, provoquant l’ouverture du score allemande. Il avait de nouveau été dépossédé du ballon (dans le camp adverse, cette fois) sur l’action du deuxième but. L’international italien avait été défendu par Christophe Galtier sur le premier but que l’entraîneur imputait plutôt à un mauvais choix de passe du jeune El Chadaille Bitshiabu.

Quelques jours plus tard, Galtier s’était défendu d’avoir pointé du doigt le défenseur. "Non", avait-il répondu en coupant la question du journaliste qui l’interrogeait sur cette sortie. "Regretter qu’il n’ait pas joué un peu plus long, oui, a-t-il précisé. Mais à 17 ans, avoir cette maîtrise et cette lecture, ce n’est pas évident. Je n’ai pas pointé El Chadaille. Cela dit - et j’en ai parlé avec Marco (Verratti, ndlr) - la prise de risque à l’intérieur (de la surface), elle est très dangereuse."

Selon Le Parisien, Verratti s’était entretenu avec Bitshiabu les jours qui avaient suivi cette nouvelle élimination parisienne en Ligue des champions. Il lui aurait signifié être le responsable de ce but encaissé.