PSG: Galtier se défend d’avoir pointé Bitshiabu après la défaite à Munich

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, assure qu’il ne pointait pas du doigt son jeune défenseur El Chadaille Bitshiabu (17 ans) après la défaite à Munich (2-0) mercredi en regrettant sa passe dangereuse à l’origine du premier but adverse.

Christophe Galtier a clarifié ses propos qui lui valent de nombreuses critiques depuis la défaite du PSG sur le terrain du Bayern Munich (2-0), mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Après le match, l’entraîneur du PSG a publiquement regretté la relance courte de son jeune défenseur El Chadaille Bitshiabu (17 ans) qui a entraîné la perte de balle de Marco Verratti devant sa surface de réparation, puis l’ouverture du score du Bayern par Eric-Maxim Choupo-Moting.

"On prend ce but vraiment stupide, avait-il pesté au micro de Canal+. A ce niveau il faut avoir un peu plus de lucidité. On subissait la pression du Bayern. Il ne faut pas avoir honte de jouer long pour casser ce pressing. On prend le but sur une sortie de balle très courte." Il avait enfoncé le clou en conférence de presse: "On fait une erreur à la fois de jeunesse et d’analyse du jeu à ce moment-là." Des remarques jugées injustes pour un joueur qui disputait le premier match de Ligue des champions de sa très jeune carrière après avoir remplacé Nordi Mukiele, blessé, à la mi-temps.

"La prise de risque est très dangereuse"

Ce vendredi, Galtier s’est défendu d’avoir pointé du doigt son défenseur formé au club. "Non", a-t-il répondu en coupant la question du journaliste qui l’interrogeait sur cette sortie. "Regretter qu’il n’ait pas joué un peu plus long, oui, a-t-il précisé. Mais à 17 ans, avoir cette maîtrise et cette lecture, ce n’est pas évident. Je n’ai pas pointé El Chadaille. Cela dit - et j’en ai parlé avec Marco (Verratti, ndlr) - la prise de risque à l’intérieur (de la surface), elle est très dangereuse."

Comment s’y prend-il alors pour mettre les jeunes en confiance? "On parle, répond-il. Quand vous êtes jeune, vous faites automatiquement des erreurs. Je me rappelle du match d’El Chadaille à Monaco qui avait mal démarré… lui dire de mieux se préparer. On parle, on travaille en images."

"On les accompagne, on les conseille, on montre et on fait en sorte qu’ils ne renouvellent pas les mêmes erreurs, développe-t-il. Je n’ai pas pointé spécialement El Chadaille, j’ai simplement dit à ‘Chad’ que dans cette situation, sous forte pression pendant un gros temps fort du Bayern, il aurait été moins préjudiciable de sortir le ballon un peu plus long. Après, le ballon revient à l’intérieur (de la surface), il y a un bon pressing du Bayern sur Marco (Verratti) et on aurait être plus vigilant. Nous avons eu la même situation et nous n’avons pas marqué."

Il fait référence à la grosse occasion de Vitinha en première période, sauvée sur la ligne par Matthijs De Ligt. Bitshiabu, lancé par Mauricio Pochettino la saison dernière et qui a joué neuf matchs avec les pros cette saison, pourrait enchaîner à Brest, samedi (21h, 27e journée de Ligue 1) en l’absence de Marquinhos et Nordi Mukiele. Mais un doute plane sur sa présence, comme l’a révélé Galtier la chaine du club.