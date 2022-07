Liverpool-Manchester City: le raté improbable d'Haaland face au but

Liverpool a remporté ce samedi le Community Shield en battant son rival Manchester City (3-1). Erling Haaland n'a pas marqué et a même signé un incroyable raté en fin de rencontre.

Le Raheem Sterling des mauvais soirs n'aurait sans doute pas renié ce geste. On parle pourtant bien d'Erling Haaland, la machine à buts. Elle était aujourd'hui enrayée: l'attaquant norvégien n'a pas trouvé le cadre ce samedi, lors du Community Shield remporté par Liverpool face à sa nouvelle équipe Manchester City (3-1).

Outre sa prestation moyenne voire transparente - il faut dire que peu de centres sont arrivés sur lui - l'ancien joueur de Dortmund a signé un raté monumental en fin de rencontre, alors que les Skyblues étaient déjà menés 3-1.

En face, Nunez a marqué

Sur une inspiration géniale de Bernardo Silva côté droit, Phil Foden est servi plein axe et frappe sur le gardien Adrian, qui repousse mal et directement dans les pieds d'Haaland. A quatre mètres du but, légèrement excentré à gauche, le Norvégien tente sa chance sans contrôle... et tape la barre transversale, alors que le but était tout ouvert.

Un jour sans pour le cyborg, comme pour son équipe, battue par des Reds plus prêts physiquement. D'autant que côté Liverpool, la recrue au poste de numéro 9 a frappé d'entrée: Darwin Nunez a signé le troisième but du vainqueur du jour, après avoir obtenu le penalty transfermé par Mohamed Salah un peu plus tôt. Premier round Nunez et Liverpool.