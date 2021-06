Copa America: l'arbitre touche le ballon sur une action du but, le Brésil s'impose dans la confusion

Le Brésil s'est imposé face à la Colombie (2-1) mercredi en Copa America après avoir égalisé sur une action contestée par les Colombiens après que l'arbitre a touché le ballon. Casemiro a inscrit le but victorieux à la 100e minute.

L'arbitre fait partie du jeu mais les Colombiens n'ont pas voulu l'entendre. Après avoir longtemps menés au score suite à un ciseau somptueux de Luis Diaz (10e), ils se sont finalement inclinés face au Brésil (2-1), mercredi lors en phase de poule de la Copa America. La Seleçao a réussi à empocher son troisième succès en autant de rencontres grâce à deux buts de la tête, marqués par Roberto Firmino (78e) et Casemiro (90+10).

Cette victoire brésilienne a été entachée d'une vive polémique. La rencontre a dû aller jusqu'à la centième minute à cause de longues réclamations des Colombiens, qui ont demandé en vain l'annulation du but égalisateur brésilien, l'arbitre Nestor Pitana ayant touché le ballon involontairement lors de l'action.

Le Brésil reste sur une série de dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, même si cette fois, il a encaissé un but, après avoir gardé ses cages inviolées durant six rencontres. Contrairement à ses quatre derniers matches sous le maillot de la Seleçao, Neymar n'a pas marqué, mais il a frappé le poteau (65e) et avant de trouver la tête de Casemiro sur corner pour lui offrir le but de la victoire au terme des dix interminables minutes de temps additionnel.

Profitant de cette Copa America pour tester de nouvelles formations en vue du Mondial 2022, Tite a continué de faire tourner son effectif, avec cinq changements par rapport au match contre le Pérou. Pour affronter la Colombie, adversaire le plus coriace du groupe B, la Seleçao a retrouvé sa charnière centrale titulaire, avec Marquinhos de retour aux côtés de son ancien coequipier du Paris SG Thiago Silva.