Copa America: le chambrage de Messi après le penalty raté de Yerri Mina

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Copa America en s’imposant lors de la séance de penalties face à la Colombie (1-1, 3 TAB 2). Une fin de match marquée par le chambrage de Lionel Messi envers le colombien Yerry Mina, comme le montre les images de TycSports.

Alors que Lautaro Martinez a ouvert le score pour l’Argentine sur une passe de Lionel Messi, Luiz Diaz a permis à la Colombie d’accrocher la séance de penalties en égalisant à la 61e minute. Malgré le raté de Rodrigo de Paul lors de la séance de tirs au but, l’Albiceleste rejoint le Brésil en finale de la Copa America. Cette finale de rêve aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin heure française.

Les mots de Messi à Yerry Mina

Même si les deux joueurs se sont croisés du côté du côté du FC Barcelone, la Pulga n’a pas hésité une seconde avant de chambrer le défenseur central d’Everton. Ce dernier, troisième tireur des Cafeteros, a manqué son penalty. Une caméra isolée de TycSports montre Lionel Messi déclaré à pleins poumons: "Danse maintenant, danse maintenant!"



Ces paroles font référence à la danse de Yerry Mina après la victoire aux tirs au but contre l'Uruguay de Suarez et Cavani en quart de finale. Lionel Messi disputera sa cinquième finale avec l’Argentine, pour quatre perdues (trois de Copa America et une de Coupe du monde, NDLR). Le septuple ballon d’Or peut donc remporter son premier titre avec sa sélection contre le Brésil de Neymar.