Copa América: Paqueta a reçu le trophée... de la meilleure célébration

Depuis le début de la Copa América 2021, un trophée de la "célébration du match" est remis après chaque rencontre. Et c'est Lucas Paqueta, pour ses petits pas de danse avec Neymar, qui a eu droit à cet honneur en marge de la demi-finale Brésil-Pérou (1-0).

Marre des récompenses individuelles? Après le Ballon d'or, le prix du joueur du mois, du match, voire de la compétition, celui du plus beau but, voici le trophée... de la meilleure célébration.

Buteur victorieux lors de la demi-finale de la Copa América entre le Brésil et le Pérou (1-0) dans la nuit de lundi à mardi, le milieu de l'OL Lucas Paqueta a ainsi vu après la rencontre la mascotte Pibe lui remettre un trophée représentant un bonhomme en train de faire un dab (comme en 2017, oui) pour sa "celebration of the match".

Idéalement servi par Neymar, Paqueta a fêté son but par quelques pas de danse en compagnie de l'attaquant du PSG. Il aurait aussi pu ne rien faire et recevoir tout de même le prix, dans la mesure où personne d'autre que lui n'a fait trembler les filets...Ce trophée à l'utilité discutable est en fait remis depuis le début de la compétition en partenariat avec le réseau social Kwai, sponsor de la Copa América. C'est sur la plateforme que le public désigne la meilleure célébration du match, en ayant donc parfois qu'un seul choix possible.