Copa America: Marquinhos annonce un "combat de boxe" pour la finale Brésil-Argentine

Marquinhos a comparé ce mercredi, en conférence de presse, la finale de la Copa America entre le Brésil et l'Argentine à un "combat de boxe". Le défenseur du PSG s'attend à un match porté sur l'attaque samedi soir, au Maracana.

"Ce sera comme un combat de boxe, on va les attaquer et eux aussi. Le vainqueur sera celui qui va commettre le moins d'erreurs, ça se jouera sur des détails", a déclaré Marquinhos, à trois jours de la finale de Copa America entre le Brésil et l'Argentine (à 2h dans la nuit de samedi à dimanche, heure de Paris).

En conférence de presse, le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain a dit avoir hâte de faire face au grand rival argentin: "C'est le genre de match qu'on aime, un grand match, et nous avons hâte de le jouer. Nous connaissons leurs qualités, nous avons analysé leurs points forts et leurs points faibles, mais dans une finale, beaucoup de choses passent par le mental".

Marquinhos veut un titre pour Neymar

Le choc entre les deux mastodontes du football sud-américain sera aussi l'opportunité pour les stars Messi et Neymar de remporter leur premier titre majeur avec leur sélection nationale, même s'ils ont tous deux décroché l'or olympique avec les espoirs (l'Argentin en 2008 et le Brésilien en 2016).

Sextuple ballon d'or, Lionel Messi espère enfin soulever un trophée après avoir perdu quatre finales (Mondial-2014 et Copa America en 2007, 2015 et 2016). L'Argentine n'a pas remporté le moindre titre depuis la Copa America de 1993. Le Brésil a gagné la dernière édition du tournoi continental, il y a deux ans, avec Marquinhos, mais Neymar, blessé à la cheville, avait dû déclarer forfait.

"Tous ceux qui seront sur le terrain méritent le titre. J'espère que le Brésil va gagner parce que, tout comme Messi, nous avons aussi beaucoup de joueurs qui méritent de gagner le titre, comme le Ney", a souligné Marquinhos, coéquipier de Neymar à Paris. "Nous allons tenter d'éviter que [Messi] remplisse cet objectif", a encore lancé le défenseur parisien.