Messi dépasse Ronaldo et devient meilleur buteur sur coup franc en activité

En marquant le troisième but de l’Argentine face à l’Equateur ce samedi soir (3-0), Lionel Messi a marqué un peu l’histoire du football en inscrivant son 58e but sur coup franc en carrière, un de plus que Cristiano Ronaldo.

La comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a pris encore de l'ampleur ces dernières heures. Pendant que l’un battait tous les records à l’Euro, l’autre brille aussi en Copa America, alors que son avenir est sur toutes les lèvres. Après les quarts de finale, Lionel Messi est le meilleur buteur (4) et le meilleur passeur (4) de la compétition, après s'être encore distingué la nuit passée.

Face à l’Equateur (3-0), le sextuple Ballon d’Or s’est offert deux nouvelles passes décisives avant de conclure sa démonstration par un magnifique coup franc dans le temps additionnel, son deuxième de la compétition. Le voilà désormais à 58 coups francs directs marqués en carrière, soit un de plus que Cristiano Ronaldo. Ce qui est un record pour les joueurs en activité, très loin devant Calhanoglu et ses 27 unités.

Un record de Pelé dans le viseur

Messi a également marqué son 76e but avec l’Albiceleste, soit un de moins de Pelé avec le Brésil, meilleur buteur d'une sélection sud-américaine. Face à la Colombie dans la nuit de mardi à mercredi, il aura l’occasion de se rapprocher du Roi lors des demi-finales du tournoi. Avant pourquoi pas de remporter enfin un trophée avec sa sélection, le premier depuis les Jeux olympiques de 2008.