Le Barça tente de lever un obstacle pour la prolongation de Messi, ce vendredi

Joan Laporta président du FC Barcelone, rencontre Javier Tebas, président de la Ligue espagnol, ce vendredi pour tenter de trouver un terrain d’entente sur les limites salariales imposées au club, élément-clé d’une prolongation de Lionel Messi.

Lionel Messi (34 ans) est un joueur libre depuis la fin de son contrat au FC Barcelone, mercredi à minuit. Mais le club catalan continue de se démener en coulisse pour prolonger le contrat de sa star. Selon le quotidien catalan Sport, Joan Laporta, président catalan, a rendez-vous ce vendredi avec Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football, pour trouver une solution sur les limites salariales imposées aux clubs. En cas d’entente entre les deux parties, cela faciliterait largement les affaires du Barça pour proposer un nouveau bail à Messi, dont le salaire ferait exploser la limite imposée par la Ligue.

L’instance impose en effet une sorte de fair-play-financier aux clubs en exigeant une balance à l’équilibre entre les revenus (amputés des dépenses non sportives) et les dépenses sportives (masse salariale). Or, la crise sanitaire a provoqué une perte de 300 millions de revenus au Barça, désormais en porte-à-faux avec son total des salaires évalués à 671,429 millions d’euros annuels. Le club est engagé dans une vaste réduction de ce poste de dépenses mammouth.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Mais la prolongation de Messi, revenu le plus élevé du club, se heurte à cette barrière. Selon les informations de la presse catalane, le club lui propose un contrat long qui comprendrait une partie en tant que joueur (deux ans) et une autre en tant qu'ambassadeur qu'il pourrait remplir en tant que joueur de MLS (son nom est souvent cité à l’Inter Miami).

Même si le club souhaite lisser son salaire, la Ligue y est opposée et Javier Tebas a récemment promis de se montrer intransigeant sur le sujet. "J'espère que le Barça gardera Messi, mais s'il le fait, il faudra réduire d'un autre côté, avait-il prévenu. Les règles sont ce qu'elles sont. Elles ne vont pas changer. Nous n'allons pas faire règles 'ad hoc' pour Messi." C’est cette divergence de vue que le Barça et la Ligue vont tenter de résoudre ce vendredi. Si le Barça y parvient, il devra encore obtenir l’accord du sextuple Ballon d’Or pour signer un nouveau contrat.