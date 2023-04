Barça-Real: Ancelotti croit aux chances de Benzema de remporter un nouveau Ballon d’or

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a de nouveau encensé Karom Benzema, auteur d’un triplé lors de la victoire du Real Madrid à Barcelone (0-4) en demi-finale retour de la Coupe du Roi, mercredi.

Karim Benzema (35 ans) n’est pas le grand favori à sa succession. Mais Carlo Ancelotti croit aux chances du Français de décrocher un nouveau Ballon d’or. L’entraîneur italien a de nouveau encensé son attaquant après son triplé, mercredi, sur le terrain du FC Barcelone (0-4) en demi-finale retour de Coupe du Roi. L’ancien Lyonnais est devenu le deuxième joueur de l’histoire du Real à réussir une pareille performance au Camp Nou depuis Ferenc Puskas en 1963. Il se positionne désormais comme le quatrième meilleur buteur de l’histoire des Clasicos (16 buts)

"C'est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment"

"Le travail qu'il a effectué durant la trêve internationale l'a beaucoup aidé, a confié Ancelotti à l’issue de la rencontre. Il se trouve dans une condition physique optimale, et avec les qualités qu'il a, il crée des différences, forcément. Il reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Pas seulement des attaquants. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment." Peut-il aller chercher un nouveau Ballon d'Or? "Et pourquoi pas?!", s’exclame l’entraîneur madrilène.

>> Barça-Real (0-4): toutes les infos

Battu 0-1 à domicile à l’aller, le Real a complètement renversé la table malgré une première période délicate marquée par un penalty non sifflé pour le Barça (une main d’Alaba dans la surface n’a pas été sanctionnée). Vinicius a finalement ouvert le score sur une passe de… Benzema dans le temps additionnel de la première période avant que Benzema ne s’occupe de tout dans le second acte.

"On a fait un match complet, a ajouté Ancelotti. On a souffert pendant la première période, où on a éprouvé des difficultés notamment dans nos sorties de balle, puis le premier but a changé la dynamique du match. On a trouvé plus d'espaces en seconde période, et on a réussi à leur faire mal. Je suis fier que la machine soit revenue à température. C'est le moment le plus important de la saison, et quand on est à la bonne température, on est bien." En finale, le Real affrontera Osasuna le 6 mai prochain.