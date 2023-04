Barça-Real: Benzema, "le meilleur 9 de notre génération" pour Mesut Özil

Le néo-retraité Mesut Özil s'est régalé devant la prestation de Karim Benzema mercredi sur la pelouse du FC Barcelone en demi-finale retour de Coupe du Roi. Un match que le Real Madrid a largement remporté 4-0... avec un triplé du Français.

Semaine fast(e) pour Karim Benzema. Trois jours après son triplé en 7 minutes contre le Real Valladolid en championnat (6-0), le capitaine madrilène a inscrit un nouveau coup du chapeau mercredi, au Camp Nou, lors de la demi-finale retour de Coupe du Roi contre le FC Barcelone (4-0). De fait, le Real s'est rattrapé de son revers à l'aller (0-1) et s'est qualifié pour la finale, qui le verra défier Osasuna le 6 mai.

La nouvelle performance XXL de l'ancien de l'OL contre le rival catalan n'a pas échappé à son ancien coéquipier Mesut Özil, tout juste retraité à l'âge de 34 ans. "LE ROI. Mon gars 'Benzi'! Le meilleur numéro 9 de notre génération", a commenté l'ex-milieu offensif allemand sur Twitter, lequel ne manque jamais de saluer le prouesses de l'ancien attaquant des Bleus.

Benzema, un retour en forme au meilleur moment

Avec ces six buts en deux matchs, Karim Benzema revient donc au premier plan au moment idéal pour le Real. Avant son triplé contre Valladolid en championnat, il n'avait marqué qu'une fois lors des cinq matchs précédents et attendait un but sur la scène domestique depuis le 15 février.

Avant d'affronter Chelsea en quarts de finale de Ligue des champions (le 12 avril à Madrid, le 18 à Londres), une compétition dont le Real entend bien conserver le statut de tenant du titre, Vinicius et compagnie pourront bel et bien compter sur le Ballon d'Or 2022... qui n'a pas dit son dernier mot pour l'édition 2023 selon son entraîneur Carlo Ancelotti.