Copa Libertadores: des arbitres suspendus pour "des erreurs graves" lors d'un match

Deux arbitres ont été suspendus par la confédération sud-américaine de footbal (Conmebol) pour des "erreurs graves" lors du match de Copa Libertadores entre Cerro Porteno et Fluminense.

La commission des arbitres de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a annoncé mercredi la suspension des arbitres chiliens Eduardo Gamboa et Cesar Deischler et de l'Argentin Julio Fernandez pour "erreurs graves" lors du match de Copa Libertadores entre Cerro Porteno (Paraguay) et Fluminense (Brésil) disputé mardi. Les deux premiers officiels VAR et le troisième assistant 2, "ont commis des erreurs graves et manifestes dans l'exercice de leurs fonctions", indique un communiqué publié par la Conmebol.

Le match aller des huitièmes de finale remporté par le club brésilien 2-0 sur le terrain du club paraguayen a été arbitré par l'Argentin Patricio Loustau, qui a officié lors de la finale de la précédente édition de la Copa Libertadores.

Un but refusé à tort pour un hors-jeu inexistant

La commission des arbitres a estimé que l'équipe arbitrale a refusé à tort le but marqué par l'attaquant argentin de Cerro, Mauro Boselli, à la 42e minute, qui aurait permis à l'équipe paraguayenne d'ouvrir le score. Ni la vidéo, ni l'arbitre-assistant n'avaient remarqué la présence d'un défenseur couvrant le buteur, qui n'était dont pas hors-jeu. Fluminense a ensuite pris l'avantage en seconde période à la 48e minute grâce à l'ancien joueur du Paris SG Nenê et a scellé sa victoire à la 61e minute par Egidio.

La commission a décidé de "suspendre les arbitres César Deischler, Eduardo Gamboa et Julio Fernandez pour une durée indéterminée de leurs fonctions dans les compétitions organisées par la Conmebol", précise le communiqué. Dans un courrier de protestation envoyé mercredi à l'organisation sportive sud-américaine, les dirigeants de Cerro Porteno ont demandé l'annulation du match, qu'il soit rejoué, ainsi que la suspension des arbitres impliqués dans la rencontre.

La lettre réclamait "la suspension immédiate" de l'arbitre argentin Patricio Loustau et de ses compatriotes et assistants Cristian Navarro, Julio Fernandez et Facundo Tello, ainsi que des arbitres chiliens Cesar Deischler et Eduardo Gamboa, ces deux derniers étant respectivement l'arbitre en charge de la VAR et son assistant. En raison de la mesure adoptée mercredi, la Conmebol a modifié l'équipe d'arbitres annoncée pour le match prévu à Asuncion entre le club paraguayen d'Olimpia et l'équipe brésilienne Internacional Porto Alegre, qui se jouera jeudi au stade Manuel Ferreira. Celle-ci devait comprendre Facundo Tello, Julio Fernández, Cesar Deischler et Eduardo Gamboa.