Euro 2021: la success-story dans les supermarchés de l’arbitre d’Italie-Angleterre

La finale de l’Euro entre l’Italie et l’Angleterre, dimanche (21h), sera dirigée par Bjorn Kuipers, businessman à succès grâce aux supermarchés qu’ils possède aux Pays-Bas.

Il sera l’un des hommes les plus surveillés de la finale de l’Euro 2021 entre l’Italie et l’Angleterre, dimanche (21h). L’arbitre Bjorn Kuipers, nommé pour le choc, fait déjà l’objet de nombreuses conversations, notamment en Italie où la crainte d’un arbitrage-maison à Wembley est abondamment relayée. Mais l’expérimenté directeur de jeu (48 ans) a les épaules solides et l’expérience des grands rendez-vous avec une finale de Ligue des champions (entre le Real et l’Atlético en 2014) et deux de Ligue Europa (dont celle entre l’Atlético et l’OM en 2018) à son actif, entre autres. Il a aussi l’habitude de supporter la pression dans la vie quotidienne.

Jumbo, sponsor de l'équipe cycliste et de Verstappen

Bjorn Kuipers est en effet à la tête de plusieurs supermarchés aux Pays-Bas. Il possède une franchise de la chaine Jumbo (sponsor de l’équipe cycliste Jumbo-Visma, mais aussi du pilote F1, Max Verstappen) dans la ville d’Oldenzaal, proche de la frontière allemande.

Il en a acheté une autre en 2019, en plus d’un salon de coiffure dans la même ville. En 2016, sa holding BV Kuipers détenait 11,5 millions d'euros de fonds propres - un montant doublé entre 2012 et 2016 – pour un bénéfice de plus d’un million d’euros (1,2 exactement) et un chiffre d’affaires de 4,4 millions d’euros sur cette dernière année, selon les chiffres de Business Insider Nederland.

Chez les Kuipers, les supermarchés sont une affaire de famille, puisque son père en possédait plusieurs. Diplômé en administration des affaires de l'Université Radboud de Nimègue, son fils Bjorn dirigeait depuis plusieurs décennies trois franchises de la marque C1000… rachetée en 2011 par la chaine Jumbo. Ses magasins portent désormais le nom Jumbo Kuipers. Une activité lucrative en plus d’émoluments confortables grâce à sa carrière d’arbitre.

Verratti l'a accusé de l'avoir insulté en mai

Selon les médias néerlandais, il toucherait un salaire annuel de 70.000 euros pour arbitrer dans le championnat local (Eredivisie) et 5.000 euros par match de Ligue des champions ou Ligue Europa. Cela monte à 25.000 euros le match de Coupe du monde (il a arbitré en 2014 et 2018). A l’Euro, Bjorn Kuipers a arbitré trois rencontres: Danemark-Belgique (1-2) et Slovaquie-Espagne (0-5) en poules, puis République tchèque-Danemark (2-1) en quarts de finale.

En finale, il retrouvera un joueur bien connu: Marco Verratti. Le milieu de terrain italien avait accusé l’arbitre de l’avoir insulté en mai dernier lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Manchester City et le PSG (2-0). Leandro Paredes aurait aussi été la cible de Kuipers. "On parle de respect avec les arbitres, mais il a dit fuck off à Paredes, avait confié Ander Herrera à l’issue de la rencontre au micro de RMC Sport. Je voudrais dire que si on dit ça, c'est sûr qu'on prendrait une sanction de trois ou quatre matchs." "Moi aussi il m'a dit fuck you, avait ajouté Verratti. Si je dis fuck you, je prends dix matchs. C'est sûr que je parle beaucoup avec l'arbitre, mais je ne dis jamais fuck you."