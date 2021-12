Mondial 2022: une équipe norvégienne sort un maillot anti-Qatar

La formation de Tromsø IL, qui évolue dans le championnat norvégien, a dévoilé ce lundi un maillot avec un QR code fonctionnel qui renvoie vers le site du club, où sont dénoncées les conditions de travail au Qatar.

Un maillot pour le moins original. L'équipe norvégienne de Tromsø IL, la plus grande ville au nord du cercle polaire arctique, a dévoilé ce lundi un maillot third particulier. D'une couleur bordeaux avec des motifs bleus clairs, la tunique dispose d'un QR code fonctionnel qui renvoie vers le site du club, où de nombreux articles et vidéos dénoncent les conditions de travail au Qatar. Le sportswashing (le fait de blanchir son image par le sport) utilisé par l'émirat est également épinglé.

Un soutien sans faille pour le boycott

Les vidéos publiées sur le site du club ont été réalisées par Amnesty International, qui s'intéresse aux droits de l'homme sur place. Ce troisième maillot n'est qu'une nouvelle étape pour le club de Tromsø IL, qui a largement participé à la campagne de sensibilisation concernant les conditions de travail sur les sites qui accueilleront la Coupe du monde 2022. Avant la révélation de cette tunique, les équipes nationales étaient elles aussi montées au créneau.

La Norvège d'Erling Haaland avaient arboré un tee-shirt mentionnant les "droits humains, sur et en dehors du terrain", avant un match face à Gibraltar, en dénonçant la situation des travailleurs migrants au Qatar sur les chantiers des futurs stades utilisés pour le Mondial 2022. Quelques jours plus tard, la sélection avait pourtant annoncé qu'elle ne boycotterait pas la compétition. Au final, la bande à Erling Haaland n'a pas réussi à se qualifier, en terminant troisième de son groupe de qualification, juste derrière les Pays-Bas et la Norvège.