Coupe arabe: des débordements sur les Champs Elysées après le sacre de l’Algérie

Des supporters de l’Algérie ont bravé l’arrêté préfectoral leur interdisant de se rendre sur les Champs-Elysées pour célébrer la victoire des Fennecs en Coupe arabe des nations. Des heurts ont éclaté entre les fans et les forces de police ce samedi soir.

La Préfecture de police de Paris a eu beau rappeler l’interdiction de rassemblement sur les Champs-Elysées, des supporters de l’Algérie ont tenté de se masser sur la fameuse avenue parisienne après la victoire des Fennecs contre la Tunisie en finale de la Coupe arabe des nations (2-0, ap).

Si les festivités avaient commencé dans le calme et la joie du côté de Barbès, la situation a dégénéré sur les Champs-Elysées, où plusieurs centaines de personnes se sont réunies. Après une première interpellation de la part des forces de l’ordre, des incidents ont éclatés entre les CRS et des supporters de l’équipe algérienne. Le tout au milieu des touristes et des passants.

La police charge pour disperser la foule

Face à l’afflux de fans venus célébrer le titre de leur équipe, les choses se sont rapidement envenimées. Pour faire disperser la foule, de plus en plus nombreuses, la police a chargé à plusieurs reprises. De quoi donner lieu à quelques affrontements avec les fans des Fennecs les plus véhéments.

Quelques heures après le premier sacre de l’histoire de l’Algérie en Coupe arabe des nations, la fête a été gâchée par les incidents en certains supporters et les détenteurs de la force publique. Des images qui se répètent ces dernières semaines alors que les fans de football sont plus que jamais dans le viseur des autorités pour leur comportement. Vendredi, de violents incidents ont perturbé le déroulé du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL.

A tel point que la rencontre a été arrêtée en application des nouvelles directives gouvernementales. Avec ces nouveaux débordements en marge du football ce samedi, on va finir par se demander quel sera la prochaine affiche perturbée par des pseudo-supporters. Cela devient lassant.