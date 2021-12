Coupe arabe: le craquage des réseaux sociaux sur le temps additionnel improbable de Qatar-Algérie

Les 18 minutes de temps additionnel accordées lors de Qatar-Algérie, mercredi en Coupe arabe, ont beaucoup amusé les réseaux sociaux qui y ont vu, pour beaucoup, une manière d’avantager le pays hôte de la prochaine Coupe du monde.

C’est une sorte de répétition générale à un an de la Coupe du monde. Et cela inquiète les suiveurs de la Coupe arabe, qui se dispute actuellement au Qatar, pays hôte de cette compétition et du prochain Mondial dans un an. La demi-finale entre l’Algérie et les Qataris (2-1), mercredi, a ainsi fait naître quelques suspicions sur un possible traitement de faveur accordé aux locaux.

Alors que les Fennecs menaient 1-0 à l’issue du temps réglementaire, les arbitres de la rencontre ont annoncé… neuf minutes de temps additionnel, alors qu’aucun incident majeur n’avait été enregistré lors des 90 premières minutes.

Cela a ainsi permis au Qatar d’égaliser sur une tête de Mohammed Muntari (90e+7). De quoi offrir une prolongation aux deux équipes? Pas du tout! L’arbitre a accordé neuf minutes supplémentaires de rab, permettant à l’Algérie de reprendre l’avantage sur un penalty transformé en deux temps par Youcef Belaïli (2-1, 90+17e). La rencontre s’est finalement achevée 18’25’’ après la 90e minute de jeu.

Un scénario qui a évidemment surpris les réseaux sociaux. Les utilisateurs voient en ce temps additionnel à rallonge une manière de favoriser le Qatar. Ils craignent ainsi quelques coups de pouce pour le pays hôte, dans un an lors du Mondial. C’est souvent sarcastique, comme cette vidéo de football australien - où prendre le ballon à la main est autorisé – insinuant que des passe-droits pourraient être accordés à la sélection du Moyen-Orient.

Dans le même genre, certains utilisateurs s’amusent de cette troisième mi-temps déguisée pour "permettre" au Qatar de revenir au score. Un autre utilisateur y va d’un message plus féroce en répertoriant les petits ponts réalisés par les Algériens pendant le match et sanctionnés d’une minute de temps supplémentaire!