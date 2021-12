Coupe arabe: le sélectionneur algérien hallucine du temps additionnel de Qatar-Algérie

Alors que l'Algérie s'est imposée dans les ultimes minutes ce mercredi face au Qatar en demi-finale de la Coupe Arabe, les dix-huit minutes de temps additionnel données par l'arbitre en fin de match ont fait beaucoup parler.

On ne va pas finir d'en entendre parler. Lors de la demi-finale de la Coupe Arabe entre le Qatar et l'Algérie, remportée dans les dernières minutes par les Fennecs, Szymon Marciniak a fait durer le suspense plus longtemps que prévu. Alors que le quatrième arbitre avait annoncé neuf minutes supplémentaires, l'homme en noir polonais a prolongé le plaisir... dix-huit minutes (18'25'' précisément!). Suffisant pour permettre à Youcef Belaïli de libérer à nouveau l'Algérie sur le gong, après son but exceptionnel contre le Maroc au tour précédent.

La colère du sélectionneur... algérien

Malgré ce coup de pouce arbitral, Madjid Bougherra était loin d'être satisfait. S'il a apprécié le caractère de ses "guerriers", l'entraîneur des Fennecs a poussé un petit coup de gueule envers Szymon Marciniak. "Je ne suis pas du tout content de l’arbitre d’aujourd’hui, ajouter neuf minutes est juste incroyable, 120 minutes contre le Maroc et 110 minutes aujourd’hui, c’est trop", a-t-il pesté après la rencontre.

Pourtant, Madjid Bougherra n'aura pas le temps de pester trop longtemps puisque la finale face à la Tunisie, victorieuse de l'Egypte sur le gong, est prévue ce samedi. "Je pense que nous sommes la seule équipe qui ait joué de gros, gros matches, l’Egypte, le Maroc, et maintenant le Qatar champion d’Asie, vous savez, jouer six matches en dix-sept jours est très, très difficile, c’est pour ça que je tiens à féliciter les joueurs, ils ont mis du cœur." Du coeur, il en faudra encore pendant 90 minutes... ou plus.