Coupe arabe: scènes de joie à Paris après la qualification de l’Algérie pour la finale

Plusieurs supporters de l’Algérie se sont rassemblés dans les rues de Paris pour fêter la qualification des Fennecs pour la finale de la Coupe arabe.

Plusieurs centaines de supporters ont fêté la qualification de l’Agérie pour la finale de la Coupe arabe, mercredi dans les rues de Paris. Les Fennecs se sont imposés face au Qatar au bout de la nuit (2-1)… après 18 minutes d’arrêt de jeu. Les hommes de Madjid Bougherra, sélectionneur adjoint de Djamel Belmadi qui gère la sélection durant la compétition, menaient 1-0 avant d’être rejoints à la 90e+7 minute de jeu. Ils se sont finalement imposés sur un penalty à la 90e+16 minute de jeu.

Une issue qui a provoqué la joie de plusieurs fans en France. Des images des festivités dans les rues du quartier de Barbès à Paris ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Pétards, chants et feu d’artifice ont rythmé une partie de la nuit dans certains endroits de la capitale française. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, avait interdit l’accès aux Champs-Elysées jusqu’à 1 heure du matin dans la soirée pour les supporters des deux demi-finales de la compétition Qatar-Algérie et Tunisie-Egypte.

Une décision prise après les débordements sur l’avenue lors des festivités suite à la victoire de l’Algérie face au Maroc en quart de finale. L’arrêté faisait référence aux "incidents survenus sur l'avenue des Champs-Elysées le samedi 11 décembre 2021, à l'occasion du match opposant les équipes du Maroc et de l'Algérie [...], que 200 supporters algériens de football se sont rassemblés sur les hauts de l'avenue des Champs-Elysées, à hauteur de l'accès Friedland, de la station Charles de Gaulle Étoile, qu'ils ont envahi les voies de circulation en arborant des drapeaux algériens et qu'ils ont envoyé des projectiles, des fumigènes et des mortiers en direction des forces de l'ordre".

Aucune décision n’a encore été annoncée pour la finale de la Coupe arabe qui opposera, dimanche, l’Algérie à la Tunisie, samedi.