Egypte: Mostafa Mohamed accusé d’avoir fraudé à un examen pendant qu’il jouait la CAN 2022

Mostafa Mohamed est accusé d’avoir triché à un examen universitaire durant le mois de janvier. L’attaquant de 24 ans, qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des nations avec l’Egypte, aurait demandé à un ami de se faire passer pour lui.

A l’heure où le Covid-19 a bouleversé le quotidien de nombreux étudiants et oblige certaines universités à organiser des cours et des partiels en visioconférence ou en télétravail, Mostafa Mohamed a poussé le concept encore plus loin.

Le buteur de l’Egypte, qui affronte la Côte d’Ivoire ce mercredi en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des nations, se trouve au cœur d’une surprenante polémique en Egypte. Le coéquipier de Mohamed Salah est accusé d’avoir triché à un examen en envoyant un ami le passer à sa place.

"Je voulais juste aider"

Retenu en sélection pour la CAN disputée au Cameroun, Mostafa Mohamed poursuit des études supérieures en parallèle de sa carrière de footballeur professionnel. Mais à cause de ses obligations en équipe nationale, l’attaquant - dont le nom a souvent été évoqué en Ligue 1 (à Bordeaux et Saint-Etienne notamment) - n’a pas pu se rendre à son partiel en technologies de l’information, prévu courant janvier à l'Institut supérieur de gestion et de technologie de l'information de Gizeh.

Selon les éléments rapportés par Goal et plusieurs médias européens, un ami du footballeur aux 12 sélections (deux buts) s’est présenté à l’examen à sa place. "C'est mon ami et son avenir sera détruit s'il ne passe pas l'examen, a estimé ce camarade auprès de médias locaux. Je voulais juste aider, c'est la première fois que je le fais."

Mostafa Mohamed risque gros

L’affaire a tellement fait réagir en Egypte que la police a convoqué l’ami de Mostafa Mohamed pour l’interroger. Le comparse du football est finalement passé aux aveux lors de son passage devant la justice et a reconnu avoir déjà passé trois autres examens pour le buteur des Pharaons. Une plainte a été déposée pour fraude aux examens et les autorités devront faire la lumière sur cette affaire.

Si Mostafa Mohamed est reconnu coupable d’avoir demandé à son ami de passer son partiel à sa place, ce qui n’a pas encore été confirmé, il risque une exclusion à vie du supérieur et pourrait donc se voir interdit de passer des examens universitaires. L’issue de ce dossier devrait se régler après le parcours de l’attaquant à la CAN 2022 avec l’Egypte. Reste à savoir si une victoire des Pharaons pendant la compétition calmera la justice ou, au contraire, si elle se servira de l’attaquant pour faire un exemple.