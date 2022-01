CAN 2022: grève, fête et covid… la préparation polémique du Gabon avant son entrée en lice

Les joueurs du Gabon ont refusé de s’entraîner dimanche pour protester contre des primes non-versées. Une préparation compliquée alors que la sélection débute la CAN 2022 ce lundi contre les Comores (20h).

Les sourires étaient de retour dans le clan gabonais dimanche. Après deux jours de grève, les joueurs ont repris l’entraînement. Ils avaient séché les séances les deux jours précédents, vendredi et samedi pour protester contre des primes non-versées par la Fédération. Le point d’orgue d’une préparation perturbée par plusieurs polémiques. Cela avait commencé par un stage de préparation au Qatar où les retrouvailles entre coéquipiers ont autant eu lieu sur le terrain que dans les boîtes de nuit.

Des photos et vidéos de fête entre joueurs sans masque, ni distanciation ont fuité sur les réseaux sociaux, déclenchant une première polémique. Elle a gonflé quelques jours plus tard après l’annonce des tests positifs de deux stars de l’effectif, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, forfait pour le premier match ce lundi face aux Comores (20h). L’équipe avait ensuite refusé d’embarquer en direction du Cameroun, pays organisateur de la compétition, pour l’affaire de primes qui avait débouché sur l’annulation d’un match de préparation.

La contestation s’est poursuivie sur place avec la grève des entraînements puis un refus des joueurs de se rendre dans un hôtel, puisqu’ils estimaient que l’établissement n’était pas celui réservé initialement. C’est dans ce contexte que les Panthères démarrent la Coupe d’Afrique des Nations, ce lundi.

Le climat dans le monde du foot gabonais est d’ailleurs nauséabond depuis de longs mois. En décembre dernier, le Guardian a révélé des pratiques présumées de pédocriminalité d'un entraîneur réputé, Patrick Assoumou Eyi, sélectionneur des moins de 17 ans. Serge Mombo, intendant de l'équipe nationale actuellement avec les Panthères et proche du président de la Fédération (Fegafoot), a aussi été accusé d'abus sexuels, ce qu'il nie.

Ndong et Lemina se clashent

Un autre évènement a secoué la sélection en novembre dernier quand Stéphane Nguéma, ancien milieu de terrain de Rennes et désormais secrétaire général du syndicat des joueurs professionnels du Gabon (ANFPG), avait tenté de rencontrer les internationaux pour les sensibiliser au sort du championnat local, à l’arrêt depuis le début de la pandémie en 2020. Nguéma et quatre autres membres de son organisation avaient été arrêtés à proximité du lieu de rassemblement des Panthèdes.



Didier Ndong avait apporté son soutien à Nguéma en précisant ne pas vouloir être un "hypocrite". Mario Lemina, son coéquipier, lui avait répondu: "Au moins, supporte-nous, nous les hypocrites". Clash et mauvaise ambiance. Ndong n’a pas été retenu par Patrice Neveu pour disputer la 8e CAN de l’histoire du pays dans des circonstances internes troubles.