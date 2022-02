CAN 2022: la drôle d'antisèche du gardien égyptien pour les tirs au but

Mohamed Abou Gabal (33 ans) a réalisé des miracles dans le but égyptien jeudi soir en ne concédant qu’un tir au but sur quatre lors de la séance de la demi-finale de la CAN face au Cameroun (0-0, 3 tab 1). Le gardien s’était préparé quelques pense-bêtes.

Mohamed Abou Gabal (33 ans) ne pensait certainement pas se retrouver aussi haut sur l’affiche de la Coupe d’Afrique des nations avant le début de la compétition. Le gardien de l’Egypte est pourtant en train de se muer en héros de sa sélection. Il a qualifié les Pharaons pour la finale en arrêtant les tentatives de Harold Moukoudi et James Léa-Siliki (celle de Clinton Njie a échoué à côté) lors de la séance de tirs au but en demi-finale face au Cameroun (0-0, 3 tab 1), pays hôte, jeudi.

Il avait mis tous les atouts de son côté en collant des post-it sur sa bouteille d’eau. Ceux-ci détenaient de précieuses informations avec les schémas de tirs de ses adversaires. Il a récidivé puisqu’il s’était déjà montré décisif lors du huitième de finale en repoussant la frappe d’Eric Bailly face à la Côte d’Ivoire. Celui qui est surnommé "Gabaski" abordait pourtant la compétition dans le rôle de doublure de Mohamed El-Shenawy. Mais ce dernier s’est blessé face à la Côte d’Ivoire (88e) après avoir enchaîné les arrêts décisifs.

Mohamed Abou Gabal l’a suppléé avec brio dans le jeu et dans l’exercice des tirs au but où il excelle. Il a été reconduit lors du quart de finale face au Maroc (2-1, a.p.) lors d’une rencontre où il a aussi marqué les esprits en refusant de sortir pendant près de vingt minutes malgré une blessure aux adducteurs. Il s’est finalement résigné à céder sa place à Mohamed Sobhy pendant la prolongation. Avant de la retrouver pour la demi-finale.

Dix ans entre sa première et sa deuxième sélection

Il a grimacé pendant la rencontre face au Cameroun, avant de se muer en héros. Une manière de reprendre avec brio le fil de son histoire contrastée avec la sélection. Retenu pour la première fois en 2011, il a attendu dix ans pour fêter la deuxième sélection en septembre 2021. A 33 ans, le double champion d’Egypte (2015, 2021) avec le Zamalek, ne compte que six sélections. Il espère en connaître une septième, dimanche en finale, pour décrocher le graal.