CAN 2022: la Fédération algérienne condamne l'agression de trois journalistes

La Fédération algérienne de football au chevet des journalistes. Ce lundi, l'institution a apporté son soutien aux trois journalistes agressés en marge de la Coupe d'Afrique des nations, qui a débuté ce dimanche. "La Fédération algérienne de football, à travers son président, Amara Charaf-Eddine, tient à condamner vigoureusement la lâche agression dont ont fait l’objet trois journalistes algériens à Douala, au Cameroun, en l’occurrence M. Smail Mohamed Amokrane, du quotidien Compétition, M. Mehdi Dahak, de DZ Foot, et M. Mohamed Aissani, de l’APS (Agence presse service)", a expliqué la FAF dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte

Les trois journalistes, venus assurer la couverture de la CAN au Cameroun, auraient été attaqués à l’arme blanche dans la soirée. Ils se seraient fait voler des objets personnels après avoir reçu "de nombreux coups de couteaux" expliquait le média DZ Foot. Les assaillants seraient repartis avec trois téléphones portables, une sacoche et un passeport.

"Aussi, la FAF a pris attache avec le responsable de la sécurité affecté par les autorités camerounaises auprès de la sélection nationale, qui a saisi sa hiérarchie, d’où l’intervention des services de sécurité qui se sont déplacés au niveau l’hôtel pour s’enquérir de la situation de nos trois ressortissants", affirme la Fédération algérienne, qui ajoute qu'une enquête a été ouverte. L'un des trois journalistes légèrement blessé a été transféré dans une structure de santé pour être pris en charge.

La FAF s'est indigné devant "un tel incident le jour de l'inauguration de cet événement continental, placé pourtant sous le sceau de la fraternité et du fair-play, sur et en dehors des stades" et "exprime sa solidarité" après "cette regrettable agression."