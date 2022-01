Cameroun-Burkina Faso: la technique d’Aboubakar, qui tire ses penalties sans regarder le ballon

Vincent Aboubakar a offert la victoire au Cameroun en transformant deux penalties face au Burkina Faso ce dimanche, lors du match d’ouverture de la CAN 2022 (2-1). Le capitaine des Lions Indomptables n’a pas tremblé au moment d’envoyer le cuir au fond des filets. Avec une attitude assez originale.

Il a quitté la pelouse sous une standing-ovation tout à fait méritée. Vincent Aboubakar a été le grand artisan de la victoire du Cameroun face au Burkina Faso, ce dimanche, lors du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations 2022 (2-1). Après le premier but de Gustavo Sangaré pour les visiteurs, le capitaine des Lions Indomptables a remis son équipe devant en transformant deux penalties. Le tout en huit minutes (45e, 45e+3) juste avant la mi-temps.

A chaque fois, l’avant-centre a pris à contre-pied Hervé Koffi, le gardien des Étalons. D’abord à droite, puis à gauche. Avec un flegme et une maîtrise imperturbables. Au moment d’armer ses frappes, Aboubakar est d’ailleurs resté les yeux scotchés sur le portier adverse. Sans regarder le ballon. Une technique risquée mais payante pour le buteur de 29 ans, qui a quitté librement Besiktas pour rejoindre Al-Nassr (Arabie Saoudite) l’été dernier.

"On doit faire beaucoup mieux"

Omniprésent sur le front de l’attaque camerounaise, Aboubakar a même inscrit un troisième but au stade d’Olembé, près de Yaoundé. Mais son triplé a été refusé pour un hors-jeu très limite, après une longue analyse du VAR. Pas de quoi l’empêcher d’être logiquement désigné homme du match, lui qui n'avait jusqu'ici marquait qu'une fois en Coupe d'Afrique des nations (le but victorieux en finale de l'édition 2017 contre l'Égypte).

Un trophée que l’ancien joueur de Lorient et Valenciennes a reçu avec humilité. Conscient de la prestation en demi-teinte de son équipe, malgré cette victoire renversante. "Avec la qualité de notre équipe, on doit faire beaucoup mieux, a lâché le héros du jour sur beIN SPORTS. Il y a quand même du bon à retenir, mais on va essayer de s'améliorer. Le plus important c'était de gagner." Après ce succès inaugural, le Cameroun a rendez-vous ce jeudi avec l’Éthiopie (17h) pour son deuxième match dans le groupe A.