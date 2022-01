CAN: l’étonnant protocole Covid de la CAF pour reporter le moins de matchs possible

La pandémie liée au Covid-19, peut-être plus que le jeu, va rythmer la CAN, qui tente tant bien que mal de passer au travers, quitte à exiger le strict minimum de la part des équipes pour qu’une rencontre puisse se tenir.

Outre l’enjeu sécuritaire, le défi sanitaire est l’un des problèmes majeurs qui s’impose à la Coupe d’Afrique des Nations et à son organisateur, le Cameroun, alors que l’évolution de la pandémie de Covid-19 et de son variant Omicron font craindre le pire pour le déroulement de la compétition, qui débute ce dimanche. De nombreuses sélections engagées, comme le Sénégal, la Gambie, le Burkina, et même le Cameroun, sont déjà touchées par le virus au sein de leurs effectifs. Ce qui a parfois donné lieu à des décisions pour le moins drastiques.

Les règles draconiennes imposées par la Confédération africaine de football (CAF) vont continuer de sévir. Ainsi, si la CAF a adopté les cinq changements en cours de match, elle précise: "Une équipe sera tenue de jouer un match si elle a un minimum de onze joueurs disponibles qui se sont révélés négatifs. En cas d’absence d’un gardien de but, un autre joueur de l’équipe doit remplacer le gardien de but, à condition que le nombre total de joueurs disponibles soit d’au moins onze."

Le Burkina en colère avant le match d'ouverture face au pays hôte

Dans le cas contraire, "une équipe qui n’a pas un minimum de onze joueurs disponibles sera considérée comme ayant perdu le match 2-0", précise le règlement qui s’appliquera à toutes les équipes. En revanche, un match sans le moindre remplaçant ni même gardien de but de métier sur la feuille de match sera tout à fait envisageable...

"Quatre à cinq joueurs cadres" du Burkina Faso et le sélectionneur ont été testés positifs au Covid et devraient manquer le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique, dimanche à Yaoundé, a expliqué le coach adjoint. "A l'avant-veille du match, cela remet tout en cause, mais on a confiance dans les joueurs qui vont les remplacer", a assuré Firmin Sanou.

L’entraîneur adjoint a en revanche contesté la méthode qui a permis de déceler les cas positifs, expliquant que deux équipes médicales différentes étaient venues tester la délégation burkinabè. "Hier matin (vendredi) une équipe médicale s'est pointée à notre hôtel pour des tests, quand on a cherché à comprendre qui les avait envoyés, la CAF (Confédération africaine de football) nous a dit clairement que ce n'était pas eux qui les avaient envoyés à l'équipe, nous avons refusé des faire les tests", a raconté l'entraîneur adjoint.

"Une équipe est arrivée à 22h, apparemment celle de la CAF. On a réalisé les tests qui nous informent de 4 à 5 cas de Covid. Je dis 4 ou 5 car ils disent que notre premier joueur testé n'a pas réalisé le test...", a-t-il poursuivi. La délégation burkinabè a également relevé qu'il s'agissait de tests antigéniques, et pas de tests PCR, qui doivent être réalisés 48 heures avant le match.