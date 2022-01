CAN 2022: la Fédération algérienne nie avoir fait appel à un exorciste dans un communiqué lunaire

Une rumeur faisait état d'un recours à un exorciste de la part de la sélection nationale algérienne, en difficulté dans la CAN 2022. La fédération a démenti ce mardi.

Vu de l'extérieur, la communiqué est surréaliste. La Fédération algérienne de football (FAF) a démenti mardi avoir fait appel à un "quelconque exorciste" pour son équipe nationale, mal en point dans la Coupe d'Afrique des nations 2022 après sa défaite 1-0 face à la Guinée Équatoriale.

"La FAF déplore et condamne ce genre de rumeurs qui nuisent à l’image de notre sélection nationale, et se réserve le droit d’ester en justice tous ceux qui associent leurs noms et/ou activités à ladite sélection et à l’instance fédérale, indique le communiqué. Les joueurs et les membres des différents staffs, tout en ayant la foi nécessaire, défendront crânement les couleurs de l’Algérie en s’appuyant sur leur talent, leur force de caractère et tout le travail accompli à ce jour".

"Mauvais sort"

Comme le rapporte le média algérien TSA, l'inattendu revers face aux Équatoguinéens a déclenché des soupçons de "mauvais sort" parmi les supporters des Fennecs. À tel point que la rumeur d'un recours à un exorciste s'est propagée.

Cette rumeur a sans doute pu gagner en intensité à la faveur de récents propos tenus par l'ancien sélectionneur Rabah Saâdane. Ce dernier a affirmé que la fédération avait fait appel à un exorciste avant un match contre l'Égypte en 2010, craignant que l'adversaire fasse usage de sorcellerie.

Quatrième du groupe E de la CAN 2022, l'Algérie, tenante du titre, devra impérativement réagir face à la Côte d'Ivoire (jeudi 17h) pour avoir une chance de rejoindre les huitièmes de finale.