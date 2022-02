CAN 2022: la finale Sénégal-Égypte diffusée sur écran géant... à Mantes-la-Jolie

Un écran géant a été installé à Mantes-la-Jolie (Yvelines) pour la finale Sénégal-Égypte de la Coupe d'Afrique des nations 2022 (dimanche, 20h). Les places sont limitées.

Les supporters des Lions de la Teranga pourront vibrer ensemble. À Mantes-la-Jolie (Yvelines), à l'intérieur du gymnase Lucan, un écran géant diffusera dimanche soir (20h) la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2022 entre le Sénégal et l'Égypte, comme le rapporte Le Parisien.

La ville du nord-ouest de Paris est réputée pour avoir une importante communauté sénégalaise. L'autorisation de diffuser le match sur écran géant a été accordée par la municipalité dirigée par l'intérimaire Sidi El Haimer. L'événement est organisé par une association, Jeunesse et diversité, notamment réputée dans la ville pour avoir organisée avec succès une "CAN des quartiers" en 2019 et 2021.

Toujours selon le quotidien, l'homme derrière cette initiative, Saïdou Dia, aurait voulu installer l'écran géant dans un lieu en plein air. Mais les conditions métérologiques variables l'ont poussé à opter pour une installation abritée.

"Il faudra arriver tôt"

L'entrée est gratuite, mais les places, a priori nombreuses, sont tout de même limitées. "Il faudra arriver tôt", prévient l'organisateur, qui a convié le chanteur sénégalais Salam Diallo. Les supporters (et spectateurs neutres) devront présenter un pass sanitaire valide.

Le Sénégal de Sadio Mané rêve d'enfin soulever le trophée après deux finales malheureuses, en 2002 contre le Cameroun (0-0 puis 3-2 aux tirs au but) et 2019 contre l'Algérie (1-0). Son sélectionneur Aliou Cissé a perdu les deux, une comme joueur, l'autre comme sélectionneur, et espère toucher enfin la coupe. Quant à l'Égypte de Mohamed Salah, c'est une huitième couronne qui l'attend après 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010.