CAN 2022: la renaissance de Nampalys Mendy, au placard avec Leicester mais sacré avec le Sénégal

Nampalys Mendy s’est imposé comme un rouage essentiel de l’équipe du Sénégal lors de son sacre à la CAN 2022, et a même terminé dans l'équipe type de la compétition. Une situation un peu inespérée pour le milieu de terrain de Leicester, écarté du groupe des Foxes cette saison en Angleterre.

Trente-et-une minute. C’est le temps passé par Nampalys Mendy sous le maillot de Leicester cette saison. Le milieu de terrain est entré en jeu contre Brighton, fin octobre, au quatrième tour de la Coupe d’Angleterre (2-2, 4 tab à 2). Il s’agit de sa seule apparition avec les Foxes depuis l’été dernier. Pour le reste, le joueur de 29 ans a tout simplement été écarté des plans de Brendan Rodgers. Il a certes manqué plusieurs semaines en raison de ses douleurs à l’aine. Mais il a aussi été souvent disponible, sans jamais être retenu pour une rencontre de Premier League. Pas même pour s’asseoir sur le banc.

Malgré ce temps de jeu famélique, Aliou Cissé a choisi de le retenir dans sa sélection pour disputer la CAN 2022. Et l’ancien joueur de Nice, recruté par Leicester à l’été 2016 pour 15,5 millions d’euros (avant d’être prêté au Gym lors de l’exercice 2017-2018), a profité de son voyage au Cameroun pour retrouver des couleurs. A un point qu’il n’avait sans doute pas envisagé…

Homme du match lors du quart de finale

Avant de rejoindre les Lions de la Teranga cet hiver, Nampalys Mendy ne comptait que 8 sélections (5 titularisations). Pas énorme pour un joueur bientôt trentenaire (il fêtera son anniversaire le 23 juin). Le natif du Var, qui a débuté dans l’agglomération de Toulon avant de rejoindre le centre de formation de Monaco, est d’ailleurs resté sur la touche lors des deux premiers matchs contre le Zimbabwe (1-0) et la Guinée (0-0). Face au spectacle poussif proposé par son équipe, Aliou Cissé a alors choisi de le lancer face au Malawi lors du dernier match de poules (0-0). Pour ne plus le sortir du onze.

Positionné en sentinelle devant la charnière composée d’Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly, le laissé-pour-compte de Leicester s’est vite rendu indispensable. Son envie débordante a largement compensé son manque de rythme. De Bafoussam à Yaoundé, Mendy a fait parler sa technique, son cardio et son volume de jeu. Aux côtés d’Idrissa Gueye et de Cheikhou Kouyaté, il a rayonné dans l’entrejeu, au point être élu meilleur joueur du quart de finale face à la Guinée Équatoriale (3-1). Avant de livrer une prestation séduisante lors de la finale historique contre l’Égypte de Mohamed Salah (0-0, 4 tab à 2).

Dans l’équipe type de la CAN 2022

La Confédération africaine de football ne s’y est pas trompée en l’incluant dans l’équipe type de la compétition. Une consécration pour le récupérateur d’1,67m, qui espère désormais retrouver du temps de jeu en Angleterre. "C’est très compliqué mentalement, quand on me prive de ce que j’aime. Mais je suis un passionné. J’ai toujours gardé l’objectif de la CAN en tête, a-t-il expliqué la semaine passée lors d’une séance de questions-réponses sur le Twitter de la Fédération sénégalaise. J’ai eu le bonheur d’être sélectionné malgré ma situation. J’ai travaillé très dur durant cette période où je ne jouais pas et, aujourd’hui, ça paye. Je suis ravi et j’espère que ça va continuer comme ça."

Sa belle épopée camerounaise ne semble pas avoir échappé à ses dirigeants britanniques. Leicester l’a récemment inscrit sur sa liste pour la deuxième partie de saison en Premier League. Un championnat dans lequel Nampalys Mendy n’est plus apparu depuis le 23 mai 2021, lors du dénouement de la saison passée contre Tottenham (2-4). Sous contrat jusqu’en 2023, il ne manquera sans doute pas de prétendants l’été prochain, s’il souhaite se trouver un nouveau défi. Surtout que sa cote actuelle est estimée à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui pourrait tout de même rapidement grimper, si son retour dans la lumière se confirme...