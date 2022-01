CAN 2022: le coup de gueule de Mané contre la programmation des matchs du Sénégal

Après le match nul du Sénégal face à la Guinée (0-0) ce vendredi à la CAN 2022, Sadio Mané a pesté contre la programmation des matchs, sachant que son équipe a joué deux fois à 13 heures heure locale (14 heures en France).

Sadio Mané est furieux. Non seulement son équipe a concédé le nul face à la Guinée ce vendredi lors de la deuxième journée (0-0) de la Coupe d'Afrique des nations, mais le Sénégal a joué pour la deuxième fois consécutive à 13 heures heure locale (14 heures en France). "Ce n'est pas évident. C'est malheureux de jouer deux fois de suite à 13 heures, alors que certaines équipes n'ont pas joué à cette heure-là. Ce n'est pas équitable. On n'est pas content", a confié le joueur de Liverpool en zone mixte.

Un dernier match à 17 heures

Auteurs d'une nouvelle prestation poussive, les finalistes de la dernière édition restent dans le coup pour une qualification. Mais le Sénégal doit montrer un autre visage selon son attaquant. "Ce n'est pas une excuse mais il y a des choses à améliorer. C'est une période difficile pour nous, nous faisons avec les moyens de nous avons. Ca n'a pas été notre meilleure match, on le reconnaît. Maintenant, on veut oublier ce match et penser au prochain."

Les deux dernières rencontres du groupe B, Malawi-Sénégal et Zimbabwe-Guinée, se joueront ce mardi à 17 heures. La Guinée et le Sénégal occupent pour l'instant les deux places directement qualificatives pour les huitièmes de finale. Avec trois points, le Malawi peut espérer accrocher un ticket pour le tour suivant en terminant parmi les meilleurs troisièmes de la phase de groupes de cette CAN.