CAN: le Cameroun dévoile sa liste de 28 joueurs, sans Joël Matip

Le sélectionneur du Cameroun, Toni Conceiçao, a présenté mercredi un effectif sans grande surprise de 28 joueurs appelés à disputer à domicile la Coupe d'Afrique des Nations (9 janvier-6 février), avec Eric Maxim Choupo-Moting, mais sans Joël Matip.

Ils sont en mission. Les 28 Lions indomptables choisis pour disputer la CAN à domicile ont été dévoilés, mercredi. L'ancien attaquant du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting, testé positif au Covid-19 mi-novembre, sera bien présent dans la sélection, au côté notamment de l'ailier lyonnais Karl Toko-Ekambi.

Burkina Faso, Éthiopie et Cap-Vert au programme

Une liste sans surprise puisque le défenseur central de Liverpool, Joël Matip, n'a toujours pas été retenu, alors que sa dernière sélection remonte à 2015. Les Lions indomptables, qui font partie des favoris de la compétition, avec l'Egypte de Mohamed Salah, auront la lourde tâche d'ouvrir la compétition à Yaoundé le 9 janvier face au Burkina Faso. Ils seront ensuite opposés à l'Éthiopie et au Cap-Vert dans le groupe A.



Les Camerounais ont remporté cinq reprises la CAN, la dernière fois en 2017. La compétition phare du continent est pour l'heure maintenue aux dates prévues selon le président de la Confédération africaine de football (CAF), malgré des rumeurs insistantes sur un report, ou une annulation, en raison de la pandémie de coronavirus.



La liste du Cameroun pour la CAN:

Gardiens de but (4): Simon Omossola (AS Vita Club/RDC), Devis Epassy (OFI Crète/GRE), Jean Efala Konguep (Akwa United/NIG), André Onana (Ajax Amsterdam/NED)



Défenseurs (9): Collins Fai (Standard de Liège/BEL), Olivier Mbaizo (Union Philadelphie/USA), Michael Ngadeu (La Gantoise/BEL), Jean-Charles Castelletto (FC Nantes/FRA), Harold Moukoudi (AS Saint-Etienne/FRA), Jérôme Onguéné (RB Salzbourg/AUT), Nouhou Tolo (Seattle Sounders/USA), Ambroise Oyongo (Montpellier/FRA), Enzo Ebosse (Angers/FRA)



Milieux de terrain (7): Jean Onana (Girondins de Bordeaux/FRA), André-Frank Zambo-Anguissa (Naples/ITA), Yvan Neyou (AS Saint-Etienne/FRA), James Léa-Siliki (Middlesbrough/ENG), Martin Hongla (Hellas Vérone/ITA), Samuel Gouet (Malines/BEL), Pierre Kunde (Olympiakos/GRE)



Attaquants (8): Vincent Aboubakar (Al-Nassr Riyad/KSA), Stéphane Bahoken (Angers/FRA), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich/GER), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys Berne/SWI), Ignatius Ganago (Lens/FRA), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua/CHI), Karl Toko-Ekambi (OL/FRA), Clinton Njie (Dynamo Moscou/RUS)