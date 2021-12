CAN 2022: le sélectionneur du Cameroun met la pression à ses joueurs sur ses objectifs

Le Cameroun nourrit de grandes ambitions pour la Coupe d’Afrique des nations qui débutera sur son sol à partir du 9 janvier 2022. Les Lions Indomptables visent au moins la finale et rêvent de victoire.

Avec son palmarès et son rôle de pays hôte, le Cameroun est prêt à endosser le statut de favori de la Coupe dAfrique des nations (9 janvier-6 février). "Nous n'avons qu'un seul chemin: gagner, gagner et gagner, a affirmé à l’AFP le sélectionneur portugais des Lions Indomptables, Antonio Conceiçao. C'est ce qu'on m'a mis sur la table quand j'ai signé mon contrat: arriver au moins en finale de la CAN, tout faire pour la gagner et aussi qualifier l'équipe pour la prochaine Coupe du monde (via les barrages prévus en mars, NDLR). Nous sentons bien que le peuple et l'historique du Cameroun nous y obligent. Cela place la barre assez haut, mais nous sommes convaincus de pouvoir atteindre ces objectifs."

"L'Ethiopie, une équipe intense et agressive"

Le Cameroun est tombé dans la poule du Burkina Faso, du Cap-Vert et de l’Ethiopie, un groupe loin d’être évident. Conceiçao se méfie des apparences, et ne veut pas paraître trop confiant avant d’aborder une compétition dont son équipe sera l’une des favorites, avec le tenant du titre algérien et l’Egypte de Mohamed Salah.

"Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, qui pensent que le Cameroun est tombé sur un groupe accessible, ça va être compliqué, a-t-il estimé. Le Burkina Faso a grimpé plusieurs échelons en termes de qualité et de niveau compétitif. En qualifications pour le Mondial, ils ont joué deux fois contre l'Algérie et n'ont perdu aucun match contre celle qui est tenante du titre de la CAN. Le Cap-Vert progresse rapidement, avec un grand travail pour recruter des joueurs qui évoluent en Europe et qui pourraient jouer pour d'autres sélections. Et l'Ethiopie est une équipe intense et agressive tout au long des 90 minutes, ce qui crée toujours des difficultés."

Le challenge Omicron

Ces derniers jours, les rumeurs autour d'une éventuelle annulation ou d'un nouveau report du tournoi, qui accueillera 24 équipes du continent, se faisaient de plus en plus insistantes, en raison notamment de l'émergence du variant Omicron. Mais le président de la confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a affirmé que la compétition se tiendrait bien du 9 janvier au 6 février.

Le variant "Omicron est un énorme challenge", a toutefois souligné M. Motsepe, qui a assuré que "personne ne sera(it) admis dans les stades sans un test PCR", alors que les organisateurs avaient déjà annoncé l'obligation de vaccin et de test pour accéder aux stades. Le président de la CAF a également assuré être au courant de la prolifération des "faux tests" mais que l'organisation "traitait ces problèmes".